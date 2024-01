Station reddingsbrigade Warder ondergelopen door extreem hoogwater

Een station van de KNRM is vanmiddag onder water gelopen en daardoor de aankomende dagen buiten werking. De vrijwilligers van de brigade probeerden afgelopen dagen met man en macht het water buiten te houden. Dat is niet gelukt.

Vanuit het station in Warder kunnen nu geen reddingsoperaties meer worden uitgevoerd op het Markermeer. De taken van het station worden tijdelijk overgenomen door de stations in Marken, Wijdenes en Lelystad.

Weggespoelde zandzakken

Donderdagavond is eigenlijk de reguliere trainingsavond voor de vrijwilligers van de KNRM, maar dat liep deze donderdag net iets anders. "In plaats van te oefenen, moesten we de hele avond met zandzakken sjouwen", vertelt Michael Montagne, vrijwilliger bij de brigade. "Maar het heeft helaas niet mogen baten."

Vanmorgen kwamen de collega's van Montagne checken hoe het station erbij stond en toen stond het water al meer dan 10 centimeter hoog. Ook de toegangswegen naar het station zijn ondergelopen. "En de meeste zandzakken waren al weggespoeld", legt Montagne uit.

Buiten werking

Montagne is blij dat de taken van het station door collega's kunnen worden overgenomen. "Gelukkig is het vanwege het sluiten van de sluizen erg rustig op met Markermeer qua scheepvaart", vult hij aan. "Maar ideaal is het allemaal niet."

Als het water weer flink gezakt is, dan zullen Montagne en de vrijwilligers de schade opmeten. Dat kan alleen nog wel even duren. In de aankomende dagen zal het station dan ook buiten werking blijven.