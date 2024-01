Duinstreek zucht onder wateroverlast: 'Hoogste grondwaterpeil nog niet bereikt'

Het is behelpen in Noord-Holland met de vele regen en de stijgende (grond)waterstanden. En niet alleen aan de IJsselmeerkust. Ook langs de Noordzee is het soppen, druipen, dweilen. In Bergen aan Zee staan straten blank en werd vorige week water in zee weggepompt. Zicht op verbetering is er nauwelijks, zeggen deskundigen. "De hoogste grondwaterstanden zien we aan het eind van de winter pas: dus rond februari, maart. Dat verwachten we nu ook."

In Bergen aan Zee is de bodem zichtbaar verzadigd en stonden er enkele tientallen centimeters water in onder meer de Kerkstraat. Om de schade te beperken pompte de brandweer via een lange gele slang anderhalf miljoen liter water naar de zee .

"Het heeft in de herfst ontzettend veel geregend", brengt Borst in herinnering. "Wel twee keer meer dan we gewend zijn. Met als resultaat dat het waterpeil nu flink hoger staat. Een natuurlijk proces", aldus PWN, en maar moeilijk te keren. "We kunnen het peil in het duin eigenlijk niet beïnvloeden."

Dat zegt waterdeskundige Lucas Borst van PWN tegen mediapartner Streekstad Centraal . En niet alleen in Bergen aan Zee, ook in de uitgestrekte natuurgebieden rondom het dorp staan overal plassen. Veel duinpaden zijn ondergelopen. Om die reden wordt ook de route van de Egmond Halve Marathon aangepast .

"Dat wegpompen van het water in Bergen aan Zee is een noodmaatregel", oordeelt Maarten Kuiper van Aveco de Bondt. Dit bureau adviseert gemeenten en beheerders over grondwater. Kuiper is verrast door wat er in de duinstreek gebeurt: "Overlast door regen is er vaker geweest. Maar dat het grondwater zo hoog komt, dat is volstrekt uniek. Ik heb dit nog niet eerder zo gezien."

Regenwater kan nergens heen

"De regen is de oorzaak", bevestigt ook Kuiper. "Maar wat ook meespeelt, is dat het water niet weg kan. Niet naar zee, maar ook niet naar de polders om de duinen heen." Want ook daar zitten de sloten al vol.

"Er ontstaat zo een soort ondergronds stuwmeer, met grondwaterstanden die de komende weken en maanden nog verder kunnen stijgen ook. En als het weer zakt, dan gaat dat water stromen, dus de dorpen aan de duinrand kunnen ook nog last krijgen", voorziet Kuiper.

