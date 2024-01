Brandweer grijpt in en pompt 1.5 miljoen liter water uit Kerkstraat naar zee

Het leek vanochtend wel een Amsterdamse gracht, de Kerkstraat in Bergen aan Zee. Door de vele regenval van de afgelopen maanden is het waterpijl in het aangrenzende duingebied zo hoog dat na iedere nieuwe bui het overtollige water naar het laagste deel zakt: de Kerkstraat. Dat zorgt al lange tijd voor natte voeten.

Bewoners Kerkstraat lopen door de natte straat

Al zo'n twee weken lang hebben bewoners van de kerkstraat in Bergen aan Zee last het water. Maar zo erg als vanochtend hebben ze het nog niet eerder gezien. Dat is opvallend, gisteren was al het water met een tankwagen juist weggehaald.

"Als je hier kan schaatsen, zorg ik voor een koek en zopie-tent" Jan Boorsma, bewoner Kerkstraat

"Zoiets als dit komt eens in de honderd jaar voor", zegt bewoner Jan Boorsma die richting zijn auto loopt. "Normaal wordt het regenwater opgenomen in de duinen, maar omdat het de laagste maanden zo veel heeft geregend is het waterpijl dusdanig hoog dat het naar het laagste punt loopt. Dat is onze straat." WC-papiertjes Het is niet de eerste keer dat het pittoreske straatje last heeft van overtollig water, maar meestal zakt het na een paar dagen wel weg. "Ik woon hier sinds 2017", vervolgt Jan. "En zo lang hebben we het nog nooit meegemaakt. Wel komt het water hier soms omhoog na hevige regenval. Een keer kon zelfs het riool het niet aan. Nadat het water was opgedroogd, was de straat bezaaid met papiertjes uit de wc." Tekst gaat door onder de foto.

Wateroverlast in Kerkstraat Bergen aan Zee

Jan ziet wel het positieve in van het water en denkt al na als het komend weekend gaat vriezen. "Dan is dit de eerste plek van Nederland waar je kan schaatsen, dat is uniek. En dan zorg ik voor een koek en zopie-tent." Zo ver zal het waarschijnlijk niet komen. De gemeente besluit om over te stappen op een rigoureuze maatregel en schakelt de brandweer in. Die komt met een speciale pomp en een slang van maximaal 1500 meter. De slang leggen ze in het diepste punt van het water. De andere kant van de slang brengen ze naar het strand, zo'n 300 meter verderop. In ruim twee uur tijd wordt anderhalf miljoen liter water de zee in gepompt. Tekst gaat door onder de fotocarrousel.

Wateroverlast Bergen aan Zee

Wateroverlast Bergen aan Zee

Wateroverlast Bergen aan Zee

Wateroverlast Bergen aan Zee

Wateroverlast Bergen aan Zee

Nu maar hopen dat ze er in de Kerkstraat droge voeten houden, toch zijn ze daar niet helemaal gerust op. "Het waterpeil in de duinen is nog steeds hoog", zegt Jan. "Als het gaat regenen, loopt het zo weer vol. Ik ben er nog niet gerust op." Lees hieronder artikelen over het Kerkje in de Kerkstraat, waar ze ook behoorlijk last hebben van het hoge water.