Nog geen jaar na de ontdekking van schildklierkanker rent Bert de halve marathon van Egmond

De 49-jarige Bert Peters rent zondag de halve marathon in Egmond. Dat hij daaraan meedoet is een wonder, want vorig jaar rond deze tijd werd er schildklierkanker bij hem geconstateerd.

Bert Peters tijdens Adventure run van Ameland 2022 - Foto: Bert Peters

Een jaar geleden merkte een collega van Bert tijdens het werk een bultje op in de nek van Bert. "Ik had zelf niets in de gaten, het jeukte ook niet." Toch bleef het aan hem knagen. Na een paar nachten wakker liggen besloot Bert het te laten onderzoeken. Kliertje Hij werd in eerste instantie afgewimpeld door de arts: "het zal wel een vetkliertje zijn". "Omdat het mij toch niet lekker zat liet ik een onderzoek doen in het ziekenhuis. Na een echo en een punctie bleek dat Bert schildiklierkanker stadium zes had. "Toen ik dat hoorde zakte de grond onder mijn voeten vandaan", vertelt Bert. "Ik vond het vreselijk om het aan mijn vrouw, twee zoons en ouders te moeten vertellen." Gelukkig was zijn familie goede ondersteuning voor Bert.

"Het wordt een pittige marathon, met guur weer en hopelijk ijzige kou" Bert Peters (49)

Bert besloot om in februari toch nog de marathon in Apeldoorn te rennen, voordat hij de operatie in zou gaan. Op 23 maart werd Bert geopereerd. Met succes. Nadat hij in mei ook jodiumtherapie heeft gekregen en een setje medicijnen, lijkt hij inmiddels goed uit de behandeling te zijn gekomen. Nog geen jaar na de ontdekking van schildklierkanker, gaat Bert de halve marathon van Egmond rennen. Herstelproces Omdat Bert door de behandelingen flink is afgezwakt, heeft hij hulp gekregen van stichting Tegenkracht. Een organisatie die (ex)kankerpatiënten fysiek op de been helpt. Ondanks het herstelproces en de vermoeidheid besloot Bert zijn liefde voor rennen weer op te pakken en zette een nieuw doel: de halve marathon van Egmond. "Het wordt een pittige marathon, met guur weer en hopelijk ijzige kou." Bert houdt gelukkig wel van een uitdaging. "Ik ben er klaar voor", lacht hij. Het schema is een tikkeltje anders dan de andere keren dat Bert meedeed aan een marathon, omdat hij nu vermoeider is dan voor hij kanker kreeg. "Ik koel sneller af door de vermoeidheid en dan wordt ik niet meer warm. Dat komt dus doordat ik geen schildklier meer heb." Toch is hij al hard aan het trainen en kijkt hij samen met stichting Tegenkracht naar de mogelijkheden en haalbaarheid van zijn plan. Kankervrij Of Bert helemaal kankervrij is zal volgend jaar pas blijken. Voor nu rent hij vooral om aan zichzelf te bewijzen dat hij weer fit is. En voor zijn vrouw en zonen. "Het plan is om op 20 juli 35 kilometer te rennen in Zwitserland en op 5 oktober een kustmarathon in Zeeland. Ik ben nog lang niet uitgerend, maar eerst die van Egmond."

De Egmond Halve Marathon meekijken vanuit je woonkamer? Kijk dan zondag 14 januari naar onze live-uitzending.