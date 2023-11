Loodzware Egmondse halve marathon helemaal uitverkocht

De halve marathon van Egmond is uitverkocht. Dat meldt de organisatie. Aan de marathon doen 15.000 deelnemers mee en wordt gehouden op 14 januari 2024.

De 49ste editie van de halve marathon van Egmond is ruim een maand voor de start uitverkocht.

De halve marathon van Egmond is beroemd en berucht vanwege het loodzware parcours. Deelnemers moeten het niet alleen kilometers lang opnemen tegen hun eigen lichaam, maar ook tegen het koude januari weer. Deelnemers rennen vaak in groepjes dicht bij elkaar, tegen de snijdende wind.

De halve marathon, die in 1973 voor het eerst werd georganiseerd, is een belangrijke traditie in Egmond.

NH Nieuws is ook dit jaar live bij de marathon in Egmond aan Zee. De uitzending is te volgen op televisie, Youtube, de website en app.