Vakantiepark Europarcs probeert met man en macht bungalows droog te houden

Het vakantiepark Europarcs Poort van Amsterdam is vanwege het extreem hoogwater in het Markermeer voor een deel ondergelopen. De vakantiehuisjes zijn nog droog en er wordt met man en macht gewerkt om dat zo te houden.

Ondanks dat de stenen bungalows vooralsnog droog zijn, staan de trekkershutten wel onder water. "Daar staat het water tot wel een meter hoog", vertelt Teun Jansen van Europarcs.

"Dat is ook het laagste gedeelte van het park", legt hij uit. "Dat gebruiken we nu ook als opvang van de grote hoeveelheden water." Mocht er meer water komen in het park, dan wordt het water naar het laaggelegen gebied gepompt.

Vakantiegangers

Voor de medewerkers van het park lagen er protocollen klaar om te zorgen dat de boel een beetje droog blijft. "Het is wel met man en macht aan het werk om de huizen van onze gasten droog te houden."

"Er wordt verwacht dat de wind later vandaag zal gaan draaien, waardoor het water onze kant op komt", legt de medewerker van Europarcs uit. Daarom draaien de pompen in het park al de hele dag op volle toeren.

De gasten zijn niet afgeschrikt door het water, vooralsnog kiest iedereen ervoor om in het park te blijven. Maar in het park verbleven niet alleen maar mensen, ook een stel paarden schrok van het water. "Een stel minipaarden, die zitten wat dichter bij de grond, hebben we op tijd weten te redden." Het drietal paarden staat inmiddels droog en veilig in de opvang in Winkel.