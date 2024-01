Bonje om bruggetje Stompetoren: "De verbinding van ons buurtschap"

Tumult in Stompetoren: een bruggetje over de Noordervaart dreigt te verdwijnen, en dat valt slecht in het dorp. Inwoner Maurice Peeters is daarom een handtekeningenactie gestart om de plannen van de gemeente te stoppen. "Dit bruggetje is de verbinding van ons buurtschap en is dus van groot belang." Volgens de gemeente zijn de plannen nog niet definitief. Toch is het volgens Peeters 'vijf voor twaalf', vertelt hij voor de camera van NH.

Kort voor de kerst viel er een brief op de mat bij omwonenden van de 'witte brug'. Volgens Maurice Peeters was de boodschap klip-en-klaar: de brug heeft, na de herinrichting van de N243 en het weghalen van de bushalte, geen functie meer. Vanwege de verkeersveiligheid moet 'ie daarom verdwijnen. In Stompetoren zijn ze zich rot geschrokken.

Sociale verbinding

"Dit bruggetje wordt gebruikt om een ommetje te lopen langs de vaart. Daarnaast is het ook belangrijk als verbinding: om bij elkaar langs te gaan of iets te brengen. Het is dus onderdeel van een sociaal iets", stelt Peeters.

Daarom is hij een petitie gestart voor het behoud van het witte bruggetje. En die wordt breed gesteund door zijn dorpsgenoten en de dorpsraad. Maar ook de politiek bekommert zich erom.

"Onze fractie is voor behoud van de brug over de Noordervaart", laat OPA-raadslid, en inwoner van de Schermer, Ruud van Lier aan NH weten. Ook de VVD en Seniorenpartij Alkmaar delen dat standpunt. Er lijkt zich dus een meerderheid voor het laten blijven van de brug af te tekenen.

Verwijderen nog niet zeker

Volgens de gemeente zijn de plannen om de witte brug over de Noordervaart te verwijderen ook nog helemaal niet zeker. "Er zijn wat zorgen over de verkeersveiligheid", laat een woordvoerder weten.

"En daarom zijn er redenen om de brug weg te halen als verkeersverbinding. Maar daar is nog geen besluit over genomen. Eerst gaan we samen met de provincie in gesprek met de bewoners en dan nemen we een besluit over de toekomst."

Op 9 januari zitten de dorpsbewoners, provincie en gemeente met elkaar om de tafel.