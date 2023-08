Nog voor opening weg N243, gaat-ie alweer op de schop

Nog voordat de provinciale weg N243 wordt geopend, gaat-ie alweer op de schop. De weg bij Stompetoren is te smal voor brede landbouwvoertuigen, concludeert nu ook de provincie. Akkerbouwer Johan Barendregt uit de Schermer is blij met het besluit: "Dat hebben we toch maar mooi gewonnen."