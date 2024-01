Haarlemse schoenmaker haalt schoenen zelfs op bij klanten in Zandvoort

De traditionele schoenmaker verdwijnt uit het straatbeeld. In Zandvoort is er zelfs niet een meer te vinden. Speciaalzaak Woestenburg in het centrum van Haarlem schiet te hulp. Ze halen wekelijks de te repareren schoenen op in de badplaats.

Eerst maar eens een flink misverstand uit de wereld helpen. Nee, schoenmaker Woestenburg in het centrum van Haarlem ís niet gesloten en gáát ook niet sluiten. Sinds oktober vorig jaar, toen de gelijknamige schoenmaker in Schalkwijk stopte, krijgen Bart Duivenvoorden en Eelco Mobron bijna dagelijks de vraag of hun zaak nog open is. Ja, dus.

Steeds minder schoenmakers

En dat is een hele opluchting voor menig Haarlemmer. De schoenmaker verdwijnt in rap tempo uit het straatbeeld. Waren er tot enkele jaren geleden alleen al in Haarlem zeker tien professionele schoenlappers, inmiddels zijn ze op de vingers van één hand te tellen. En dat is nog luxe ten opzichte van de omgeving.

In Zandvoort is geen schoenmaker meer. "We zijn er op ingesprongen toen de laatste daar stopte", vertelt Eelco. Hij richt zich vooral op de zakelijke kant van het bedrijf. Bart is de vakman. Ze bedachten een speciale service voor het dorp. Eelco: "Eén keer per week rijden we die kant op. We halen de schoenen op afspraak op, repareren ze en leveren ze vervolgens weer thuis af."

