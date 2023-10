Klanten kunnen niet zonder André en Cor: vertrek schoenmakers doet een beetje pijn

Bijna 36 jaar kon je niet om dit duo heen in winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem, maar wie zijn schoenen wil laten repareren, moet voortaan ergens anders naartoe. André de Bakker en Cor Bogaart (beiden 66) stoppen ermee. Sinds vorige week zijn de deuren van schoenmaker 'Jac Woestenburg (de naam van de eigenaar) gesloten.

Hoewel ze officieel dicht zijn, lopen de klanten af en aan om gedag te zeggen of een bloemetje te brengen. Een enkeling vraag of André en Cor toch nog even de hak van zijn schoen onder handen wil nemen. En zo staan ze toch weer mensen te helpen.

Klanten zijn om meerdere redenen teleurgesteld als ze horen dat André en Cor vertrekken: ze bewonderen hun vakmanschap en zijn vol lof over hun sociale bewogenheid. "Heel aardige mannen", zegt een vrouw. "Ik zal ze echt missen. We hadden altijd een gezellig praatje.''

De reden van hun vertrek is simpel: de eigenaar heeft het pand verkocht en dus de huur opgezegd. "Dít in combinatie met mijn leeftijd maakt dat ik ermee kan leven'', zegt André. "Ik heb dit werk zó lang gedaan.. Het is mooi geweest.'' Cor is iets minder nuchter. ''Ik heb hier zóveel herinneringen. Ik ga het echt missen.''