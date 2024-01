Kick en Ferre grootverdieners tijdens inleveren kerstbomen: "Eerst snoep, dan sparen"

Tientallen kinderen in Castricum hebben hun spaarpotten weer aangevuld. Ze deden mee aan de kerstbomeninzamelingsactie van de gemeente en kregen per ingeleverde boom 0,50 euro. Kick en Ferre waren de grootverdieners van de middag: "We hebben 115 bomen ingeleverd."

Samen met nog drie vrienden hebben Kick en Ferre gistermiddag bij een van de vijf kerstbomeninleverpunten in Castricum zo'n 115 bomen ingeleverd. "We hebben de afgelopen vier dagen deze bomen verzameld", legt Kick uit. "Bij vrienden en familie konden we ze neerleggen en vandaag rijden we met de auto en aanhangwagen heen en weer om alle bomen hier in te leveren."

