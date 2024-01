Camping Bakkum mag vaste kampeerder een plek weigeren

Caming Bakkum mag een vrouw die al jarenlang elk seizoen op de camping verblijft, dit jaar een plek weigeren. Dat oordeelde de kantonrechter in Alkmaar. De seizoenplaats mag wel worden overgedragen aan een ander.

De vaste kampeerder staat al 16 jaar op dezelfde plaats van de camping. Afgelopen zomer heeft visite van de kampeerder echter gedreigd met een vuurwapen, nadat er een ruzie uitbrak. Na de gebeurtenis liet de camping per brief weten aan de kampeerder niet meer welkom te zijn in het nieuwe seizoen.

Camping is kampeerder 'haar leven'

De kampeerder liet weten dat Camping Bakkum 'haar leven' is en ze daar ieder jaar van april tot oktober elk weekend zit. "Op hun veldje heerst een dorpsgevoel en ze zou ernstig getroffen zijn als ze er niet meer zou mogen staan", valt te lezen bij de rechtbank.

Toch mag de camping haar een plek weigeren. Het belang van de camping weegt in dit geval zwaarder dan het belang van de kampeerder omdat de camping rekening moet houden met andere bezoekers, sfeer en veiligheid, aldus de rechter.