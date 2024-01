Ophalen van de kerstbomen in 't Gooi (net niet) terug naar de oude manier

Het ophalen van kerstbomen in 't Gooi gaat dit jaar weer terug naar de oude manier. Vorig jaar liep het ophalen van de bomen niet helemaal naar wens. Toen konden verschillende verenigingen meehelpen met inzamelen voor een bijdrage in de clubkas. Nu kunnen de meeste bewoners van 't Gooi hun kerstbomen weer aan de straat zetten.

Maar na een evaluatie van deze proef heeft de GAD toch besloten weer terug te gaan. De conclusie was dat de verschillende manieren van inzamelen in de regio voor verwarring hebben gezorgd en dat de communicatie over deze proef eerder had moeten beginnen.

Waar de inwoners voorgaande jaren hun kerstboom aan de straat konden zetten, moesten vorig jaar bewoners van bepaalde proefgebieden hun boom naar het dichtstbijzijnde verzamelpunt brengen. Daar stonden verenigingen klaar om ze in te nemen, zodat ze er geld kon worden ingezameld voor de clubkas. Mensen die niet in zo'n proefgebied wonen konden hun boom wel aan de straat zetten.

"Via de GAD-app en website werd het niet iedereen duidelijk of zij nu wel of niet in het pilotgebied woonden en waar ze naartoe moesten met hun boom." Dit probleem werd ook in de Hilversumse raad besproken, waaruit bleek dat de raadsleden zelf ook moeite hadden een plek voor hun dorre takken te vinden.

Dit jaar is de boodschap eenduidiger: één ophaaldag en op de hoek van de straat. Door het invullen van je postcode en huisnummer in de afvalkalender op de site of app van de GAD kun je zien op welke dag bij jou in de buurt kerstbomen worden opgehaald.

Toch nog anders

Maar toch gaat niet het hele Gooi terug naar hoe het was. In de omgeving Ankeveen, Kortenhoef en Nederhorst den Berg zijn de verenigingen nog wel betrokken. Zij komen zaterdag 12 januari de kerstbomen zelf ophalen.