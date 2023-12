Enorme ravage na brand Heerhugowaard: "Tientallen auto's verwoest"

Een gigantische brand bij vakgarage Van Dijk in de Nijverheidsstraat houdt Heerhugowaard vannacht in de ban. Zeker drie uur lang probeerde de brandweer het vuur te blussen, maar door de enorme wind en rookontwikkeling is het gehele pand volledig uitgebrand. Vandaag kwamen omwonenden kijken naar de ravage. "Het is verschrikkelijk. Als ik dit zo zie, lijkt het net een oorlogsgebied."