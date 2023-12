Brand garage Heerhugowaard geblust, pand en auto's compleet weggevaagd

De brand die vannacht uitbrak in een garage aan de Nijverheidsstraat in Heerhugowaard is geblust. Het pand en vermoedelijk een groot deel van de auto's eromheen zijn in het vuur verloren gegaan. Er zijn geen gewonden.

Op het terrein stonden zo'n vijftig auto's, vermoedt hij. "Die hebben sowieso allemaal blusschade, maar een deel is ook volledig weg, die stonden heel direct in de buurt van de brand."

Het sein brand meester is gegeven aan de Nijverheidslaan na een nacht waarin de vlammen uit het bedrijf sloegen. Het vuur was zo heftig dat de vlakbij gelegen N242 tijdelijk werd afgesloten. Momenteel is de brandweer nog bezig met nabluswerkzaamheden, vertelt een woordvoerder tegen NH. "Het is een groot oppervlakte, dus de brandweer is nog actief."

De N242 is inmiddels weer open. "Het was gisteravond windkracht zes, zuidwestenwind", legt de woordvoerder uit. "Die pakte verbrande resten op, dat zie je vaker wanneer er een behoorlijke wind staat. We wilden daarom niet dat auto's over de weg erlangs reden als er brandende delen door de lucht vliegen, ook door alle rookontwikkeling."

Over de oorzaak van de fik is nu nog niks te zeggen. Het vermoeden is dat onderzoek naar de oorzaak niet gemakkelijk wordt. "Er is helemaal niks meer over van het pand. Om uit te zoeken wat er precies is gebeurd, zal heel erg lastig worden."