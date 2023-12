Opnieuw tegenwind voor Kerstcircus Haarlem: drie voorstellingen geannuleerd

Kerstcircus Haarlem annuleert vandaag alle drie de voorstellingen vanwege de harde wind. Dat laat algemeen directeur René Duursma weten. Het zat al niet mee: in de nacht van 9 op 10 december scheurde ook al een tentdoek door storm Elin.

Sinds die nacht zijn ze bij het Kerstcircus Haarlem erg op hun hoede. "We hebben de hele nacht de situatie bij de tent in de gaten gehouden en rond een uur of acht moesten we concluderen dat het niet verantwoord was om open te gaan. Veiligheid staat voorop, we gaan geen enkel risico nemen. De wind neemt vanavond zelfs nog toe", aldus Duursma. Tekst loopt door na de foto.

Kerstcircus Haarlem beschadigd - Foto: Kerstcircus Haarlem

Er stonden vandaag voorstellingen om 11.30, 15.30 en 19.30 uur vanavond gepland. In totaal ging het om zo'n tweeduizend bezoekers. "Het is zonde. Vanmorgen zouden er veel kinderen komen en die moeten we dan teleurstellen. Er waren een paar mensen bij de kassa, maar die hadden alle begrip voor de situatie." Voorstellingsgarantie Bezoekers die al een kaartje hadden voor één van de drie voorstellingen worden per mail of sms op de hoogte gehouden. Er geldt een voorstellingsgarantie: bezoekers kunnen een nieuwe show uitkiezen. Tekst loopt door na de foto.

Kerstcircus Haarlem in betere tijden - Foto: Duursma Events Group