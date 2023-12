Flinke tegenvaller Kerstcircus Haarlem: tent onherstelbaar beschadigd door storm Elin

Kerstcircus Haarlem heeft de zoveelste klap te verduren gekregen. De harde windstoten die vannacht over de provincie vlogen hebben de hoofdtent onherstelbaar beschadigd. Het is nu maar afwachten of de nieuwe tent op tijd binnen is, voor de eerste voorstelling begint.

Het zit Kerstcircus Haarlem bepaald niet mee. Begin dit jaar hadden bezoekers de schrik flink te pakken na een ongeluk met een acrobaat, en vannacht beschadigde storm Elin de hoofdtent zodanig, dat er een nieuwe tent uit Frankrijk moet worden geleverd.

De woordvoerder van het Haarlemse circus zit dan ook in zak en as, als NH hem spreekt. "De tent is kapot gewaaid", vertelt hij. "Zodanig dat we alles tot op de grond opnieuw moeten afbreken en weer opbouwen." Wat de situatie extra zuur maakt: het circus viert dit jaar het dertigste jubileumjaar.

Spannende situatie

Door de wind is een enorme scheur in het dak van de circustent gekomen. Die even herstellen is geen optie. "Het is echt onherstelbaar beschadigd. We hebben besloten gelijk een nieuwe tent te bestellen, die komt eraan maar het is een heel vervelende tegenslag."

Tekst gaat door onder de foto.