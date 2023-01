Kinderen in ongewisse bij voorstelling na ongeluk Kerstcircus: "Ssst, zeg maar niets"

Kinderen lopen nietsvermoedend met hun opa's en oma's, vaders en moeders richting de grote circustent in het Reinaldapark. Ouders hebben het ongeluk dat gisteravond tijdens het Kerstcircus Haarlem gebeurde over het algemeen niet aan hun kroost verteld. "Sssst, zeg maar niets over het ongeluk."

Kinderen en ouders lopen richting de ingang - Michael van der Putten/NH Nieuws

"Schiet op mama", sommeert een zoontje zijn moeder richting de circustent. Wilma ziet het gebeuren. Ze staat al voor de tent te wachten op haar twee dochters, vier kleinkinderen en haar man. "Ik vind het ongeluk vooral heel vervelend voor degene die het betreft en ik hoop dat hij snel herstelt", zegt Wilma. Ze is niet van plan het ongeluk aan haar kleindochters te vertellen: "Laat dat maar zitten. Ze zijn eigenlijk nog te jong om dat goed te kunnen plaatsen." Ongeluk Het was gisteravond voor de bezoekers van de avondvoorstelling van het Kerstcircus in het Haarlemse Reinaldapark flink schrikken. Bij de act 'Wheel of Death' viel een acrobaat enkele meters naar beneden waarna hij naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Hij bleek zijn bekken en ribben te hebben gebroken. Wheel of Death is, zoals de naam doet vermoeden, geen ongevaarlijke stunt. Er draaien enkele meters boven de grond namelijk twee grote cilinders om een as, waarin en waarop de acrobaten capriolen uithalen.

"Ik wist niet goed hoe het te vertellen. Ik vind dat wel moeilijk" Sietske Dekker, bezoeker Kerstcircus Haarlem

Sietske Dekker gaat met haar zoontje naar de voorstelling. Om hier nu te zijn, voelt voor haar dubbel: "Je beseft dat het voor de werknemers hier niet leuk is, zo vlak na het ongeluk. Het voelt voor mezelf bedrukt." Haar zoontje weet nog van niets, al is dat niet bewust. "Ik wilde het wel aan hem vertellen, want ik dacht: ze gaan het erover hebben. Maar ik wist niet zo goed hoe ik dat moest doen. Ik vind dat wel moeilijk." "Sssstt" Verderop bij het fietsenrek staan een moeder en vader met hun twee kinderen de fietsen te parkeren. "Sssst, zeg maar niets over het ongeluk", zegt de moeder wanneer er een vraag over wordt gesteld. "Het lijkt me toch beter om dat niet te zeggen, ze zijn zo jong." Tekst gaat door onder de foto.

Nick heeft zijn vriendin Cynthia als verrassing meegenomen - Michael van der Putten/NH Nieuws