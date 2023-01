Hoofddorpse Cynthia filmt bij toeval circusongeval: "Hij viel hard, maar van twee meter hoogte"

Dat er allemaal verhalen de rondte gaan over grote hoogte waarvan de artiest zou zijn gevallen op onder andere het Facebookbericht van NH Nieuws, begrijpt Cynthia van Eijden uit Hoofddorp wel. Zelf dacht ze dat in eerste instantie ook. "Totdat ik die beelden op mijn telefoon terugkeek en zag hoe het echt ging. Het kan niet meer dan twee meter hoogte zijn geweest. En hij kreeg ook niet nog eens een rad tegen zijn hoofd, zoals ik wel ergens las. Ik zag dat hij wel heel hard op zijn rug viel."

Instinctief stopte ze onmiddellijk de opname. "Hij had veel pijn, maar hij was wel bij kennis." En ze ervoer zelf ook geen paniek om haar heen. De tent werd volgens haar heel snel en rustig leeg gemaakt door de organisatie.

Cynthia en haar man Pascal zijn geen frequente circusbezoekers. Ze hadden de kaartjes voor het Kerstcircus in het Haarlemse Reinaldapark nog diezelfde dag gekocht, als verjaardagscadeau voor hun 9-jarige zoon Levi. Met ook dochter Nikki (11) genoten ze met volle teugen van de voorstelling.

Risico van het vak

Ook de eerste act van het acrobatenteam op touwen was al spannend. Maar tijdens de kunsten op de draaiende constructie met verschillende raderen, voelde Cynthia de spanning in de circustent flink stijgen. "Je zag ze gewoon af en toe los hangen in dat rad. En dan viel ie net weer goed. Wel mooi om te zien hoe ze dat deden." Bij de act op de touwen lag er nog een kussen op de grond, bij de 'Wheel of Death' kan dat niet. "Dat zeiden ze ook van tevoren, hoor. En dat ze niet aangelijnd konden worden. Bij een ronddraaiend rad kan dat niet. Het is ook het risico van het vak, vind ik."

Bij toeval besloot ze juist op het spannendste moment te filmen, 'om het later nog eens terug te kijken'. Nu heeft ze het filmpje gedeeld met directeur René Duursma, die ze vanochtend ook al gesproken heeft. "Dan kunnen ze goed bekijken hoe het ongeluk gebeurde en er misschien ook van leren." Het filmpje deelt ze vanwege de gevoeligheid niet met de buitenwereld.

Geen trauma

Haar twee kinderen hebben het ook zien gebeuren, maar zijn volgens Cynthia niet echt geschrokken. "Ze lijken er geen trauma aan over gehouden te hebben. En Levi vindt het zelfs jammer dat hij nu niet de hele show heeft kunnen kijken." Het circus heeft haar gezegd dat ze denken over een 'terugkomshow' voor het publiek dat gisteravond aanwezig was.

In 2020 viel tijdens het Wereldkerstcircus in Carré ook een acrobatenduo naar beneden, vanaf een touw op 10 meter hoogte. Circusartieste Kristina Vorobeva onderging een lang revalidatietraject en ontving heel veel steunbetuigingen. Ook nu wordt er vanuit het Haarlemse publiek intensief meegeleefd met de acrobaat. Hij ligt nog in het ziekenhuis met verschillende botbreuken.