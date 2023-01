Gevallen artiest uit circusact 'Wheel of Death' bij kennis in het ziekenhuis: "Onderzoek naar letsel"

De artiest die tijdens een act van het Kerstcircus in het Reinaldapark in Haarlem naar beneden is gevallen, is bij kennis. Dat vertelt directeur René Duursma. Het slachtoffer viel bij de act 'Wheel of Death'. "Hij wordt onderzocht op breuken. Hij bloedde niet, maar je weet nooit of het inwendig oké is."

De circusdirecteur laat weten het belangrijkste is dat het goed met hem gaat. "Een collega-artiest is bij hem, dus we hebben een kort lijntje." Volgens hem is er wel verslagenheid onder de artiesten. "Het is een man die we goed kennen, hij is al ongeveer tien jaar bij het circus."

De artiest liep samen met een andere acrobaat in een constructie met aan beide kanten een rad. Meerdere circusbezoekers laten via Facebook weten dat ze het eng vonden. "De man was niet gezekerd, want dan kan je niet rondlopen in zo'n rad. Maar zij doen dat kunstje drie keer op een dag al het hele jaar."