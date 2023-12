Jonge kerstmannen in training, vliegensvlug sprinten ze over hindernisbaan in Heiloo

Een rode wervelwind raasde door sporthal het Vennewater tijdens de kerstmannen hindernisbaan. Na braaf aan het kerstdiner te hebben gezeten de afgelopen dagen, was het gisteren in Heiloo tijd om de Kerstman 'energiek' uit te zwaaien. "Nog één sprintje van 100 meter schat!"

Ondanks dat het nog maar de tweede keer is dat de sporthal dit evenement organiseert, trekt het al veel bezoekers. En niet alleen uit Heiloo en omstreken.

Langzaam druppelen de jonge kerstmannen binnen bij Sporthal het Vennewater. Want de gymzaal is voor één avond omgetoverd tot kerstmannen hindernisbaan voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar.

Dat riep een moeder naar haar jonge deelneemster. De kerstmutsen en rode shirts waren gisteravond niet te missen in Heiloo.

"We willen beweging van kinderen stimuleren"

Je moet dus goed uitkijken als je rondloopt, want er schiet zomaar een rode flits voorbij als je niet oplet.

Dan ontstaat er een rode wervelwind in de zaal. Aan energie ontbreekt het duidelijk niet. Voordat de warming-up ook maar begonnen is, zijn de kinderen al druk bezig met radslagen, push-ups en bliksemsnelle potjes tikkertje.

De deelnemers betalen een kleine bijdrage voor de kerstmuts en het rode shirt. Het geld gaat naar het Rotary Sportfonds - die beweging voor jong en oud in Heiloo stimuleert.

"Het doel van dit evenement is om beweging te stimuleren", vertelt woordvoerder Birgitte Tuinman van Rotary Club, die het evenement organiseert.

Toch zijn de obstakels die binnen staan nog maar het begin. Want om de hele sporthal heen zijn voor de oudere kinderen nog veel meer hindernissen te vinden.

De baan is niet alleen voor de kinderen. Ouders hobbelen met camera in de aanslag achter hun kind aan. "Nee, deze kant op lieverd", roept een moeder naar haar dochtertje als zij verward uit de tunnel kruipt.

Na het startsein hollen ze het springkussen op en klauteren ze zich een weg door de obstakels. Als ze eenmaal uit springkussen weten te komen, is het tijd om als Tarzan aan een liaan te zwaaien. Bovendien staan de ukkies voor een grote uitdaging: de gymbokken trotseren.

De allerjongsten mogen de hindernisbaan aftrappen. Hoewel ze praktisch gezien kunnen zwemmen in de grote rode shirts, houdt dat ze niet tegen in mobiliteit.

Langs de zijlijn staan de ouders te wachten op hun kinderen. In de verte verschijnen twee rode stipjes in het donker. Als de stipjes dichterbij komen, blijken ze iets te enthousiast te zijn.

De jonge Kerstman holt naar de deuren van de gymzaal waar haar vader al staat te wachten met een beloning: een warme kop chocomelk. Ondanks alle hindernissen lijkt de energie niet verminderd. De rode bliksemschichten flitsen nog altijd kriskras voorbij in de zaal.

Blije kerstmannen

Al met al lijkt de Kerstman hindernisbaan een hit te zijn. Dat beamen de jonkies Sil en Soof uit groep 3 die het reuze naar hun zin hebben gehad. Wat hun favoriete onderdeel was? "Het spingkussen", roepen ze in koor. "Want daar kon je lekker klauteren", vervolgt Sil.

"Het was echt leuk", aldus Soof die verlegen naar haar moeder kijkt. "Ik denk dat ze het vooral gezellig vond", zegt haar moeder lachend. "Ze heeft al haar vriendjes en vriendinnetjes namelijk weer gezien."

Ook buiten zijn veel blije Kerstman gezichtjes te zien. Nog altijd herkenbaar in het rood, zelfs op de donkere parkeerplaats.