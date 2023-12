Driehonderd kerstmannen en -vrouwen rennen door Heerhugowaard tijdens de Santa Run

Driehonderd kerstmannen en -vrouwen hebben gisteren meegedaan aan de Santa Run Dijk en Waard. Op het Coolplein in Heerhugowaard, waar het startsein werd gegeven, deed een bonte verzameling kerstmannen een warming-up op stevige muziek. Daarna was het burgemeester Maarten Poorter die de startschoten gaf voor de deelnemers van de diverse afstanden. "Wat een feest! Dit is zó Heerhugowaards."

De eerste Santa Run werd in 2015 georganiseerd door Rotary Dijk en Waard, maar door corona was zondag 'pas' de vijfde editie. In de middag stonden de kinderen centraal met een warming up en de Santa Kidsruns voor twee leeftijdscategorieën. Daarna werd het startsein gegeven voor de volwassenen. Zij konden kiezen uit de Santa Wandeltocht van 5 kilometer en de loopafstanden van 5 en 10 kilometer. Iedereen mocht zijn of haar pak houden en kreeg bij de finish een medaille. Voor alle categorieën waren er prijzen.

"Geweldig hoe dit georganiseerd wordt door de Rotary. En ook voor het goede doel, dus het is echt een topmiddag", zei burgemeester Poorter tegen mediapartner Streekstad Centraal. Jim Tesselaar van de Rotary beaamt dat. "Het aantal deelnemers is bijna verdubbeld." Voor hen geeft dat extra motivatie om uit te kijken naar volgend jaar. Ze hebben er in ieder geval al wat kerstpakken voor liggen. "We hebben er 650 gekocht, dus we weten nu al dat we het volgend jaar weer gaan organiseren."

Net als ieder jaar gaat de opbrengst van de Santa Run naar goede doelen. Deze keer zijn dat de stichtingen EHBO Heerhugowaard en Rocking Up X-mas. Voor de EHBO-stichting worden nieuwe verbandkoffers en jassen geregeld. Rocking Up X-mas zorgt ervoor dat zo'n honderd kwetsbare gezinnen in Dijk en Waard worden verrast met een kerstpakket. In dat pakket zit een luxe 3-gangen diner voor vier personen.