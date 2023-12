Oud-medewerkers Wastora overladen met reacties na tv-serie: 'Belletje van Gerard Joling'

Aangestaard worden op straat, belletjes van Gerard Joling en een stortvloed aan herinneringen van vroeger. Oud-medewerkers van het voormalige Wastora deden dit jaar mee aan een tv-serie van NH over de winkel, die vooral in de Zaanstreek nog enorme bekendheid geniet. En dat hebben ze geweten. Nu de serie ook bij Omroep Max op NPO 2 te zien is krijgen de 'oud-Wastorianen' een nieuwe storm aan reacties.

Hans de Wolf alias 'Mister Wastora' - Foto: NH

Wastora werd opgericht door de Zaanse broers Klaas en Cees Molenaar en was zeker vroeger een begrip in de Zaanstreek. Veel mensen - ook van ver buiten de Zaanstreek - haalden er hun eerste wasmachine, radiotoestel of lp's. De Molenaars waren ook voetbalbestuurders: onder hun leiding sleepte AZ '67 de eerste landstitel binnen.

In de serie 'Het jaar van' bezoeken of bellen we vanaf vandaag mensen die afgelopen jaar in het nieuws waren in de regio Zaanstreek-Waterland. Hoe kijken ze terug op het nieuws waar ze bij betrokken waren en hoe gaat het nu met ze?

In de serie 'Wastora, imperium aan de Zaan' liet NH oud-medewerkers aan het woord, onder wie oud-AZ'ers Bert van Marwijk en Ronald Spelbos. In hun tijd bij AZ werkten ze vaak 's ochtends in de winkel. Toen de afleveringen in augustus bij NH werden uitgezonden kregen de deelnemers aan de serie al veel reacties en nu ze ook op NPO 2 te zien zijn al helemaal. "Het is heel bijzonder", zegt Klaas-Molenaar jr., oud-directeur van Wastora en zoon van Cees Molenaar. Tekst loopt hieronder door.

Eerste aflevering Wastora, imperium aan de Zaan - NH Nieuws

Molenaar jr.: "We krijgen veel appjes en belletjes van iedereen, ook van de oud-voetballers van AZ. Bijvoorbeeld Jaan de Graaf. Die vertelde dat hij helemaal emotioneel werd toen hij het zag." Ook kreeg hij telefoon van Gerard Joling. Vroeger was hij één van de vele artiesten die op zaterdag optraden bij Wastora. "Die kennen we goed", zegt hij dan ook. "Hij vond het heel leuk zichzelf terug te zien van zo lang terug." Tekst loopt hieronder door.

Tweede aflevering Wastora, imperium aan de Zaan - NH Nieuws

Hans de Wolf alias 'Mister Wastora' deed ook mee aan de serie. Het klinkt nog steeds wat ongelovig als hij vertelt wat hem vorige week bij de oliebollenkraam in Heerhugowaard overkwam. "Ik stond in de rij voor twee oliebollen met poedersuiker en ik zag dat twee dames elkaar aanstootten. 'Daar staat ie!'". Hij lacht: “Dat ging echt over mij!" Hij vervolgt: "Er is nog heel veel contact tussen de oud-medewerkers. Na zoveel jaren is dat nog steeds aan de orde. Er komen nog ook verhalen en foto's voorbij in een aparte Facebookgroep waar we in zitten." Tekst loopt hieronder door.

Derde aflevering Wastora, imperium aan de Zaan - NH Nieuws

De Wolf runt een reisbureau in Krommenie en daar komt hij ook nog wel eens bekenden tegen. "Een oud-collega kwam laatst nog een reis bij me boeken, toen ging het ook over de serie." Licht verwijtend klinkt het: "En weet je wat ze allemaal zeggen? 'Wat jammer dat het zo kort was'. Dat blijft terugkomen. Ze gaan allemaal terug in de tijd dat ze daar werkten en ieders hart gaat open. Ze kunnen daar wel uren naar kijken, je zou er zo een soap van kunnen maken."