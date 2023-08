Brandbeelden wil hij niet meer zien, maar Wastora-directeur denkt nog vaak aan iconische winkel

De naam Wastora roept nog steeds warme gevoelens op in de Zaanstreek. De gebroeders Molenaar richtten de winkel op in 1953 en dat leidde tot een ongekend succes, met files in de stad tot gevolg. Maar na veertig jaar kwam er in één klap een eind aan de zo geliefde winkel: in 1993 ging het pand aan de Zaanse Westzijde in vlammen op. Bekijk hieronder het laatste deel van het drieluik: Wastora, imperium aan de Zaan.

Derde aflevering Wastora, imperium aan de Zaan - NH Nieuws

De brand ontstond bij werkzaamheden op het dak van Wastora en groeide in een mum van tijd uit tot één van de grootste die de Zaanstreek heeft gekend. Wonder boven wonder raakte niemand gewond, maar het was een ramp voor alle personeelsleden. De brand was zó fel dat ze al tijdens het blussen beseften dat het levenswerk van Klaas en Cees Molenaar verloren ging.

We doen een stap terug in de tijd naar 1981. AZ'67 werd voor de eerste keer in de clubgeschiedenis landskampioen en de spelers vierden feest op het balkon van Wastora. Toch was het een feest met een zwarte rand voor de familie Molenaar: medeoprichter Cees Molenaar overleed twee jaar ervoor en kon het feest niet meer meemaken. Broer Klaas kampte tegelijkertijd met ernstige gezondheidsproblemen. Wastora ging mede daardoor een moeilijker periode tegemoet. De economische crisis en de toegenomen concurrentie hielpen ook niet mee. Er moest wat gebeuren en daarom kwam Wastora met verschillende acties. 'Nederland kampioen, dan krijgt u de helft van uw poen' bijvoorbeeld. De acties werden bedacht door Hans de Wolf, de directeur van de verzekeringstak Assumo. Tekst loopt door onder de foto.

Hans de Wolf, oud-directeur verzekeringstak Assumo - NH Nieuws

Die acties werden goed verzekerd, zo ook de 'geld-terugactie'. Die werd gestart in 1990: bij het kopen van een product kreeg je een bewijs mee en over tien jaar zou je je geld terugkrijgen. Het zorgde voor een enorme toeloop aan klanten. Daarover straks meer. In 1992 werd de electro-afdeling van Wastora overgenomen door de bedrijven It's Electronics en Megapool. Het werd een shop-in-shop met Wastora als één van de huurders. Een jaar later zou er eigenlijk een uitgebreide verbouwing volgen, maar het lot bepaalde anders. De hele winkel ging in 1993 in vlammen op zoals hierboven in het laatste deel van het drieluik te zien is. Het zorgde voor een enorme drukte met kijkende mensen op de Westzijde. Tekst loopt door onder de foto's.

Toeloop bij brand Wastora 1993 Gemeentearchief Zaanstad/Wim de Jong

Brand bij Wastora 1993 Gemeentearchief Zaanstad/Wim de Jong

Brand bij Wastora 1993 Gemeentearchief Zaanstad/Wim de Jong

Brand bij Wastora 1993 Gemeentearchief Zaanstad/Wim de Jong

Brand bij Wastora 1993 Gemeentearchief Zaanstad/Wim de Jong

"De volgende dag was er niets meer", zegt De Wolf terugblikkend. "Het was heel triest voor alle collega's." Omdat NH aandacht besteedt aan de brand keek Klaas Molenaar jr. nog één keer naar de beelden. "Ik kan het eigenlijk niet zo goed zien. Ik vind het heel naar en ik probeer dat beeld een beetje te wissen, wat eigenlijk helemaal niet lukt." Hij vervolgt: "Er was helemaal geen tijd om afscheid van elkaar te nemen. Er waren wel plannen om het weer te herbouwen, maar dat is het uiteindelijk niet geworden. Tenminste niet door ons. Dus dat was een zuur einde." Molenaar kijkt de NH-aflevering hierna nog één keer terug en zweert de beelden daarna nooit meer te bekijken. Tekst loopt door onder de foto.

Klaas Molenaar jr., zoon van Cees en neef van Klaas Molenaar en oud-directeur Molenaar Holding - NH Nieuws