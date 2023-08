Pelé en andere beroemdheden over de vloer bij Wastora: "Het was hier nooit saai"

De naam Wastora roept nog steeds warme gevoelens op in de Zaanstreek. Maar ook in Alkmaar was het een bekende naam. Met het geld dat de oprichters Klaas en Cees Molenaar in AZ'67 stopten werd de eerste landstitel behaald in de historie van de voetbalclub. Bekijk hieronder het tweede deel van het drieluik: Wastora, imperium aan de Zaan.

Wie Wastora zegt, zegt meestal in één adem AZ. De Alkmaarse voetbalclub leidde een marginaal bestaan, balanceerde zelfs op de rand van een bankroet toen de Zaanse broers Molenaar de club in 1972 de helpende hand reikten. De broers hebben altijd gezegd dat ze dat deden uit liefde voor de club, maar het was voor hen ook een ideale mogelijkheid om veel reclame te maken voor hun winkel Wastora. Langs het stadion op borden bijvoorbeeld, maar beroemd is de stoet van supportersbussen van AZ'67 naar Utrecht in het seizoen 1972-1973 tijdens het bekertoernooi. 140 bussen volgeplakt met Wastoralogo's richting Utrecht; het was de begintijd van grootschalige reclame in het voetbal.

De Molenaars investeerden ook in de selectie en door de jaren heen zagen de supporters nieuwe spelers voorbijkomen: Kees Kist, Ronald Spelbos, Eddy Treijtel... het rijtje namen gaat wel even door. En wat te denken van Willem van Hanegem of Bert van Marwijk? "Toch heb ik nooit de druk gevoeld dat er door die investeringen gepresteerd moest worden", zegt Van Marwijk nu. Hij legt uit: "Klaas en Cees waren op de eerste plaats echt supporters. Ze gedroegen zich ook al zodanig. Wij wisten allemaal wel dat zij voor die goede, brede, financiële basis zorgden. Ze waren emotioneel betrokken bij de club en ook soms bij het resultaat. Maar ik heb nooit meegemaakt dat een boze Klaas of Cees in de kleedkamer kwam. Nooit." Tekst loopt door onder de foto's.

De betrokkenheid van de Molenaars was ook zichtbaar bij de supporters. Tijdens een autoloze zondag was het niet mogelijk voor ze om met de auto naar de uitwedstrijd tegen Haarlem te komen. Dus werd het de fiets. De bestuurders Molenaar gingen voorop, gevolgd door een grote groep supporters. Tekst loopt door onder de foto.

De connectie met AZ '67 zorgde voor bezoek van beroemde personen aan de Zaanse Westzijde. "Pelé kwam ook naar de winkel. Ik heb daar met hem kennisgemaakt", herinnert oud-speler van AZ '67 Ronald Spelbos zich nog goed. "Later kwam hij kijken bij een wedstrijd van AZ, toen zag ik hem weer en hebben we nog even gesproken. Dat was wel een hele leuke ervaring." "Het is nooit saai geweest in de 22 jaar dat ik hier gewerkt heb", grinnikt Hans de Wolf, oud-directeur van Assumo (verzekeringstak van Wastora) dan ook. Tekst loopt door onder de foto.

Ook de beroemde zanger Charles Aznavour kwam langs. "We zaten hier, volgens mij zelfs in deze ruimte", wijst Klaas Molenaar jr. aan. Hij staat in een zaal van het restaurant D'Swarte Walvis op de Zaanse Schans. Hier hielden de Molenaars altijd hun zakendiners. Dit keer waren de spelers van AZ '67 er ook bij. "Natuurlijk was dat bijzonder, maar het overkomt je. Het was zo’n vriendelijke, gewone man. Hij had het ook veel over voetbal. Dat was zo leuk, ik heb echt genoten die middag." Tekst loopt door onder de foto's.

