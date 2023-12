Grote opluchting bij slachtoffers en ouders na uitspraak 9 jaar cel voor oud-directeur stichting Kanjer Wens

Peter V., de oud-directeur van stichting Kanjer Wens, is schuldig aan het het seksueel misbruiken van zeker dertien minderjarige jongens en het vervaardigen van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Lelystad vrijdag bepaald. Hiervoor krijgt de man uit Almere 9 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Na de uitspraak van de rechter is de opluchting van de slachtoffers en hun familie groot.

Foto: NH Media

"Viezerik!", "Rotten in je cel, jongen!" en "Er bestaat toch nog een rechtbank!" Het is een greep van de verwensingen van de familie van de slachtoffers aan het adres van Peter V. wanneer hij door politie de rechtbank wordt uitgeleid. Daarna klinkt er hard applaus uit de zaal. Ook na de uitspraak blijft er meerdere keren hoorbaar applaus uit de zaal met familie en slachtoffers klinken. De opluchting is groot. Heftige zedenzaak Twee zalen in de rechtbank van Lelystad zijn volledig gevuld met publiek, voornamelijk familie van de slachtoffers en de slachtoffers van Peter V. zelf. De 55-jarige man uit Almere werd ervan verdacht tussen 2006 en 2021 zeker dertien minderjarige jongens seksueel te hebben misbruikt. Zeker twee daarvan zou hij zelfs seksueel hebben binnengedrongen. Een groot aantal van deze jongens ontmoette hij als directeur en oprichter van stichting Kanjer Wens, waarmee hij dagjes uit organiseerden voor chronisch en ernstig zieke kinderen. Deze stichting is inmiddels opgeheven. Ook werd de man verdacht van het filmen van het misbruik en het bezitten en vervaardigen van kinderporno. Dierbaarste bezit toevertrouwd Hoewel het grootste deel van de slachtoffers uit de omgeving van Almere komt, heeft V. ook in Noord-Holland seksueel misbruik gemaakt van minderjarige jongens. Zo speelt een van de misbruikzaken zich af in Hilversum en zou hij meerdere jongens hebben misbruikt toen hij trainer was van een voetbalclub in Weesp.

Grote opluchting bij ouders van de slachtoffers na uitspraak - NH Nieuws