Emotionele zitting bij heftige ontuchtzaak tegen oud-directeur stichting Kanjer Wens

De rechtszaak tegen Peter V., de directeur van stichting Kanjer Wens, is donderdag in de rechtbank van Lelystad weer van start gegaan. De man wordt ervan verdacht dertien minderjarige jongens te hebben misbruikt. Een aantal van deze misbruikzaken zou gepleegd zijn in Hilversum. Ook zou de verdachte als trainer van een voetbalclub in Weesp ontucht hebben gepleegd. Ook enkele ouders en slachtoffers hebben deden tijdens de zitting zichtbaar geëmotioneerd hun verhaal.

De 55-jarige man uit Almere zou tussen 2006 en 2021 bij dertien jongens ontucht hebben gepleegd. Bij enkele slachtoffers zou sprake zijn van seksueel binnendringen. Zij waren op dat moment tussen de acht en twaalf jaar oud. Een aantal van de jongens ontmoette V. bij de inmiddels opgeheven stichting Kanjer Wens, een stichting die dagjes uit organiseerde voor chronisch of ernstig zieke kinderen. V. was de oprichter en directeur van de stichting.

De man wordt ook verdacht van het filmen van het misbruik, en bezit en vervaardigen kinderporno.

Hilversum en Weesp

De verdacht zou een van de slachtoffers in Hilversum hebben misbruikt. Deze jongen is minderjarig en bevriend met andere slachtoffers, twee broertjes waarvan V. de ouders kent via een Sinterklaasfeest. De expliciete details van het misbruik worden in de rechtbank besproken.

In februari van 2022 hebben de twee ouders van twee slachtoffers contact over de nieuwsberichten over V. Wanneer zijn moeder het nieuws aan de jongen voorlegt barst hij in tranen uit en vertelt dat hij is misbruikt door de verdachte. De verdachte ontkent in alle toonaarden dat dit allemaal heeft plaatsgevonden.

Een van de andere slachtoffers zou ook seksueel misbruikt zijn bij een voetbalclub in Weesp. De toentertijd minderjarige jongen verklaart dat de verdachte hem in de kleedkamer tot meerdere seksuele handelingen heeft verplicht. Ook dit ontkent de verdachte.

'Zeg nou eens ja!'

Naarmate de zitting vordert is het voor de familieleden en vrienden van de slachtoffers die in de zaal zitten steeds moeilijker om hun emoties in bedwang te houden. Wanneer V. opnieuw aangeeft dat de verdenkingen niet hebben plaatsgevonden wordt er uit de zaal geroepen: "Zeg nou eens gewoon ja!" Wanneer de rechter de zaal vraagt tot rust te komen reageert er iemand: "Weet u wel hoe moeilijk het is met al die leugens?"