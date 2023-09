Heftige ontuchtzaak tegen oud-directeur Kanjer Wens gaat in november verder

De rechtszaak tegen Peter V., de man die ervan wordt verdacht twaalf minderjarige jongens te hebben misbruikt, wordt in november hervat. De man was directeur van stichting Kanjer Wens en zou ontucht hebben gepleegd tijdens zijn werkzaamheden. Zeker één van de misbruikte jongens komt uit Hilversum.

Ook zou de 55-jarige verdachte beelden van het misbruik hebben gemaakt en had hij kinderporno in zijn bezit.

De man uit Almere zou tussen 2006 en 2021 minstens twaalf jongens hebben betast of aangeraakt. Zij waren op dat moment tussen de 8 en 12 jaar oud. Een aantal daarvan had V. ontmoet bij Kanjer Wens, een stichting die dagjes uit organiseerde voor chronisch of ernstig zieke kinderen. V. was directeur van de stichting.

Tweede poging

De rechter besloot vandaag in Lelystad de rechtszaak op 16 en 17 november te houden. Het is dan de tweede keer dat de zaak inhoudelijk wordt behandeld; begin dit jaar was er al een strafzitting, maar deze werd abrupt beëindigd nadat de verdachte zijn advocaten tijdens de zitting ontsloeg.

De verdediging had zich volgens V. niet goed genoeg kunnen voorbereiden, omdat ze dvd's met de verhoren van V. en een slachtoffer nog niet bekeken hadden.

Saskia Hoogenraad was destijds één van zijn advocaten. Zij is inmiddels weer aangesteld door V. Hoogenraad laat weten de beelden inmiddels te hebben bekeken.