Oud-directeur Kanjer Wens hoort strafeis, maar ontkent ontucht: 'Veel moois is onderbelicht gebleven'

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 12 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen Peter V., de oud-directeur van stichting Kanjer Wens. De man wordt verdacht van het seksueel misbruiken van zeker dertien minderjarige jongens. De oud-directeur ontkende dit vandaag in de rechtbank in alle toonaarden.

Na een betoog van een uur komt de officier van justitie met de strafeis. Het OM eist 12 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Daarnaast eist het OM een contactverbod van 5 jaar die ingaat wanneer V. weer op vrije voeten zou komen. Wanneer deze overtreden wordt moet V. weer een maand de cel in. Dit is de maximale lengte van een contactverbod. Ook na de tbs-behandeling eist het OM dat er toezicht op V. moest blijven vanuit de reclassering en behandelingen door moeten blijven gaan.

Ook richt de officier tijdens zijn uitleg zich rechtstreeks tot de ouders en slachtoffers in de zaal: "Jongens en ouders, wat er gebeurd is, is niet jullie schuld. In het geheel niet. Jullie treft geen enkele blaam. De volledige verantwoordelijkheid voor wat hier is gebeurd, ligt bij één man: Peter V."

De dag begint in een volle rechtszaal waar de officier van justitie het woord neemt. "V. was de goedzak, de kindervriend die zich bekommerde om kinderen en ouders. Hij werd gezien als reddende engel", begint hij. "Maar V. bleek het paard van Troje, de veilige omgeving was het hol van de leeuw en de reddende engel was een wolf in schaapskleren."

De advocaten van V. nemen in hun pleidooi meerdere uren in beslag. Ze stellen dat de verklaringen onbetrouwbaar zijn en dat er onvoldoende steunbewijs is. Zo stellen zij onder anderen dat enkele slachtoffers elkaar kennen en elkaar hebben beïnvloed. Ook stellen ze dat sommige jongens beïnvloed kunnen zijn door berichten die in de media zijn verschenen over V. en het daarover met elkaar hebben gehad. De advocaten pleiten daarom voor vrijspraak van Peter V.

De geëiste gevangenisstraf is volgens de verdediging te hoog. Ook is de geëiste tbs met dwangverpleging onterecht, zeggen de advocaten. Ze stellen dat de deskundigen die V. hebben onderzocht geen stoornis hebben vastgesteld. Mochten de verdenkingen bewezen worden geacht kan dit wel het geval zijn.

Als allerlaatste in de vroege avond neemt Peter V. zelf het woord. "Erg heftig en aangrijpend wat er is gezegd. Er is veel moois gebeurd. Andere gezinnen zijn heel dankbaar voor wat wij hebben gedaan met de stichting. Dat is onderbelicht gebleven. Ik heb alle vertrouwen in de rechtsstaat."

Hilversum en Weesp

De verdachte zou een van de slachtoffers in Hilversum hebben misbruikt. Deze jongen was toentertijd minderjarig en bevriend met andere slachtoffers, twee broertjes waarvan V. de ouders kent via een Sinterklaasfeest. De expliciete details van het misbruik werden donderdag al in de rechtbank besproken. Dit ontkent de verdachte.

Een van de andere slachtoffers zou ook seksueel misbruikt zijn bij een voetbalclub in Weesp. De toentertijd minderjarige jongen verklaart dat de verdachte hem in de kleedkamer tot meerdere seksuele handelingen heeft verplicht. Ook dit ontkent de verdachte.

Donderdag

De rechtbank heeft de hele donderdag en vrijdag uitgetrokken voor deze heftige zedenzaak. Donderdag werden de feiten in de rechtbank seksueel expliciete details besproken en kregen de ouders en slachtoffers zelf de mogelijkheid hun verhaal te doen in de rechtbank van Lelystad. Dit leidde tot een emotionele dag in de rechtszaal. Ook vandaag uitten aanwezigen hun afkeer. Toen V. aan zijn laatste woord begon, verlieten enkele ouders en slachtoffers demonstratief de zaal.

De uitspraak van de rechter is 22 december.