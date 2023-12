Grote opluchting bij slachtoffers en ouders na 9 jaar cel voor oud-directeur stichting Kanjer Wens

Peter V., de oud-directeur van stichting Kanjer Wens, is schuldig aan het het seksueel misbruiken van zeker dertien minderjarige jongens en het vervaardigen van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Lelystad vrijdag bepaald. Hiervoor krijgt de man uit Almere 9 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Na de uitspraak van de rechter is de opluchting van de slachtoffers en hun familie groot.

"Viezerik!", "Rotten in je cel, jongen!" en "Er bestaat toch nog een rechtbank!" Het is een greep van de verwensingen van de familie van de slachtoffers aan het adres van Peter V. wanneer hij door politie de rechtbank wordt uitgeleid. Daarna klinkt er hard applaus uit de zaal. Ook na de uitspraak blijft er meerdere keren hoorbaar applaus uit de zaal met familie en slachtoffers klinken. De opluchting is groot.

Heftige zedenzaak

Twee zalen in de rechtbank van Lelystad zijn volledig gevuld met publiek, voornamelijk familie van de slachtoffers en de slachtoffers van Peter V. zelf. De 55-jarige man uit Almere werd ervan verdacht tussen 2006 en 2021 zeker dertien minderjarige jongens seksueel te hebben misbruikt. Zeker twee daarvan zou hij zelfs seksueel hebben binnengedrongen.

Een groot aantal van deze jongens ontmoette hij als directeur en oprichter van stichting Kanjer Wens, waarmee hij dagjes uit organiseerden voor chronisch en ernstig zieke kinderen. Deze stichting is inmiddels opgeheven. Ook werd de man verdacht van het filmen van het misbruik en het bezitten en vervaardigen van kinderporno.

Dierbaarste bezit toevertrouwd

Hoewel het grootste deel van de slachtoffers uit de omgeving van Almere komt, heeft V. ook in Noord-Holland seksueel misbruik gemaakt van minderjarige jongens. Zo speelt een van de misbruikzaken zich af in Hilversum en zou hij meerdere jongens hebben misbruikt toen hij trainer was van een voetbalclub in Weesp.

De rechtbank acht het misbruik van deze dertien minderjarige jongens en het vervaardigen en bezitten van kinderporno bewezen. “V. stond bekend als vriendelijke en joviale man die wensen in vervulling kon laten gaan. Jongens gingen mee naar Ajax en voetbalwedstrijden in Engeland", begint de voorzitter van de rechtbank.

"Maar achter dit vriendelijke masker zat een man die zich vergreep aan de jongens. Hij gebruikte de jongens voor hun eigen lusten. Ouders lieten mensen binnen in hun huis en vertrouwden hem hun dierbaarste bezit."

Emotionele zittingen

In november werden maar liefst twee dagen uitgetrokken om deze zaak inhoudelijk te behandelen. Tijdens deze dagen werd gedetailleerd ingegaan op de seksuele expliciete details van de heftige zedenzaak. Uiteindelijk maakte het Openbaar Ministerie bekend dat ze 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging eiste tegen V.

"V. was de goedzak, de kindervriend die zich bekommerde om kinderen en ouders. Hij werd gezien als reddende engel", zo vertelde de officier van justitie toen. "Maar V. bleek het paard van Troje, de veilige omgeving was het hol van de leeuw en de reddende engel was een wolf in schaapskleren."

Ook de slachtoffers en de ouders van de slachtoffers mochten in november gebruik maken van hun spreekrecht. Dit leidde tot een emotionele dag in de rechtbank. "Het aantal mensen in de rechtbank hier vandaag geeft aan hoe groot jouw smerige rooftocht is geweest. Wat het het waard?", zo klonk het. V. zelf ontkende in alle toonaarden.