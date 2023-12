Egmond aan Zee houdt voeten nét aan droog na spannende nacht

Het spande erom vannacht, maar het extreem hoge zeewater is Egmond aan Zee net niet binnengestroomd. NH-verslaggever Anne Klijnstra nam in het holst van de nacht poolshoogte in het dorp, dat vol spanning afwachtte of storm Pia voor natte voeten zou zorgen in het dorp.

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaf gisteravond een waarschuwing uit dat Derpers weleens natte voeten konden krijgen door het extreem hoge zeewater, en had gedurende de dag meerdere maatregelen genomen.

Rond 23.30 uur was de waterstand op z'n hoogst. Onze verslaggever zag hoe Pia flink tekeer ging, zo erg dat de door het hoogheemraadschap opgeworpen strandwal het maar nét aan hield.

Spannende ogenblikken

Inmiddels is er nog maar heel weinig strand over. Betonnen rijplaten die tussen de paviljoens en de zee stonden zijn weggeslagen en er dreef een picknicktafel voorbij, volgens getuigen is er naar het noorden ook een trap weggeslagen door de storm.

Anne Klijnstra sprak meerdere Derpers die naar het strand kwamen om te zien wat storm Pia aanrichtte. "Spannend", vond een van de toekijkers. "Omdat er zo veel zand weggaat." De volgens hen zeldzame maatregelen van het hoogheemraadschap stelden ze gerust. "De zandwal heeft het water toch tegengehouden", concludeerden ze.

Niet eerder meegemaakt

Echte angst dat het dorp onder zou stromen was er niet bepaald, de inwoners zijn wel wat stormen gewend. "In 1990 stond het water tot het Lido (appartementencomplex, red.), dan stroomt het nog Egmond niet in."

"Picknickbanken, rijplaten en een boei", somt een andere toekijker op. Ze zag het vannacht allemaal voorbij komen drijven. Ondanks dat de stemming kalm blijft, geeft ook zij op dat het toch echt wel spannend was. "Ik heb dit niet eerder gezien, het afgelopen uur is het hard gegaan. Maar ik denk dat dit het ergste toch wel was. Ik vind het wel fascinerend, het is prachtig."

Op de webcam van Egmond aan Zee zie je wat de actuele situatie is.