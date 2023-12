Kijk terug: storm Pia op het strand bij Camperduin

De gemeente Bergen in Noord-Holland roept strandgangers op donderdagmiddag weg te blijven door storm Pia. Door de storm zijn er in de gemeente zware windstoten uit het westen, waardoor de strandopgangen, de toegangswegen naar het strand, instabiel kunnen worden. NH doet live verslag vanaf het strand bij Camperduin.

Ook verplaatst het zand zich snel, "wat gevaarlijke situaties kan opleveren", schrijft de gemeente op de website. Hierdoor kunnen mensen in kuilen of naast een duin vallen, omdat het zand sneller dan gebruikelijk afvlakt en opgestuwd wordt. "Daarom volgt een dringende oproep aan iedereen: blijf weg van het strand."

Unieke situatie

Als strandopgangen instabiel zijn, kunnen hulpdiensten het strand niet op en dus geen hulp verlenen als iemand daar in nood is, waarschuwt de gemeente. Dat geldt ook voor het verlenen van hulp op het water.

Volgens de gemeente gaat het om een 'unieke situatie', omdat er meestal sprake is van wind uit meerdere richtingen. Donderdag waait de wind direct uit het westen. Zowel de gemeente als uitbaters van strandtenten halen spullen weg op het strand. Vrijdagochtend controleert de gemeente alle strandopgangen om te kijken of ze veilig zijn.

Storm Pia raast vandaag over de provincie. Vooral in de Noordkop maken ze zich op voor keiharde windstoten en hoog water. NH doet verslag vanuit de hele provincie. Volg alle stormontwikkelingen in het liveblog.