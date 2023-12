Wordt in 2024 duidelijk of en waar de Haarlemse islamitische begraafplaats komt?

"De vraag en de nood bij Haarlemse islamieten is nu wel heel erg hoog", stelt voorzitter Orhan Kose. "Je weet nooit wanneer je dood gaat en we willen het liefst bij onze dierbaren in de buurt worden begraven, zodat ze ons makkelijk kunnen bezoeken."

Kose zat begin dit jaar met heel veel andere moslims op de publieke tribune van de gemeenteraad en hoorde aan hoe er weer geen besluit werd genomen over hun plannen voor een eigen begraafplaats. De Islamitische Raad Haarlem (vertegenwoordiging van de Haarlemse moskeeën, red.) vraagt al twee jaar om de mogelijkheid om een stuk grond te kopen.

Eeuwige grafrust

Op een eigen begraafplaats kan eeuwige grafrust aan de overleden moslims worden geboden, wat belangrijk is in hun geloof. Dat kan niet op de Algemene Begraafplaats Akendam in Haarlem-Noord waar net als voor alle andere overledenen het grafrecht niet voor eeuwig is.

"De dood is voor ons een essentieel onderdeel van de cirkel", legt voorzitter Orhan Kose van de de Islamitische Raad uit. Twee islamitische begraafplaatsen in Almere en Zuidlaren waar nooit het graf geruimd hoeft te worden, zijn al vol en ook een nieuwe begraafplaats bij Arnhem is niet toereikend stelt Kose.

Geen gastarbeiders meer

"Sinds de corona-epidemie werd in onze gemeenschap steeds duidelijker dat we niet meer in Marokko of in een ander moederland begraven willen worden. We zijn geen gastarbeiders meer en blijven liever hier in Nederland." Maar de tradities van het geloof zijn en blijven wel belangrijk voor de moslims.

Zo verwoordde ook de Haarlemse Soumia Yacoubi het begin januari van 2023 tegen NH: "We gaan niet in een kist, we hebben geen make-up op of kleren aan, we worden alleen na het ritueel gewassen en gewikkeld in een doek. Maar het belangrijkste is dat ons lichaam na de begrafenis niet meer wordt verplaatst. Wij willen graag eeuwige grafrust."

Alleen een plek in Haarlem-Noord of aan de rand van het bedrijventerrein Waarderpolder lijkt eventueel geschikt. Tenminste als de provincie daar akkoord mee gaat. Want het gaat dan om de zogenaamde 'groene zoom' van Haarlem, waar het voor de provincie van belang is dat het open landschap niet wordt aangetast.