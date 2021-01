Haarlemse moslims willen eigen begraafplaats: niet meer lang reizen voor grafbezoek

HAARLEM - De al bestaande islamitische begraafplaatsen in Nederland lopen door corona langzamerhand vol of liggen behoorlijk uit de route. De tijd is er daarom volgens de Islamitische Raad nu echt rijp voor: een eigen islamitische begraafplaats voor moslims in Haarlem.

Maar er is nog een reden waarom de Islamitische Raad Haarlem juist nu aan de bel trekt voor een eigen islamitische begraafplaats. In onder andere Almere en Zuidlaren zijn twee islamitische begraafplaatsen, waarvan die in Almere al bijna helemaal vol is. De begraafplaats in het Zuidlarense Drenthe bestaat sinds juni 2020, is gefinancierd door de Nederlandse moslimgemeenschap en heeft ongeveer 1.500 plaatsen.

Nu met corona is het een stuk lastiger om gerepatrieerd te worden. Daarnaast vinden inmiddels veel tweede en derde generatie moslims het prima om te worden begraven in Nederland.

Ook de Haarlemse Raja Alouani heeft haar vader begraven op de rustplaats in Zuidlaren: "Ik merk bij mijzelf dat het goed is voor de rouwverwerking dat ik mijn vader niet in Marokko, maar in Nederland heb kunnen begraven. Het is belangrijk dat ik het graf van hem kan bezoeken. Dat heb ik ook bij andere moslims gemerkt en vergroot de behoefte om niet in het thuisland, maar in Nederland begraven te willen worden, voor mij een mooi teken van participatie en integratie.

Ik ben dan ook blij dat mijn vader op Nederlandse bodem begraven ligt, maar deze plaatst ligt helaas niet naast Haarlem. En met de groeiende behoefte voor Islamitische rustplaatsen in Nederland pleit ook ik voor een rustplaats voor moslims in deze omgeving."

De Islamitische Raad Haarlem

Haarlem is zes moskeeën rijk die sinds een jaar verenigd zijn door de Islamitische Raad Haarlem. Deze raad bestaat al zo'n dertig jaar en komt op voor de belangen van moslims in Haarlem. Voorzitter Orhan Kose: "Wij vertegenwoordigen de Haarlemse moskeeën, natuurlijk behouden de moskeeën hun autonomie, maar als het gaat om een gezamenlijk standpunt dan neemt de Islamitische Raad die functie over. We houden ons bezig met veiligheid, we communiceren naar andere culturele instellingen en zoals nu, met het voorstel voor de islamitische begraafplaats, leggen we contact met de gemeente."

Brief aan gemeente

De raad heeft inmiddels een brief gestuurd aan de gemeente Haarlem om de noodzaak aan te geven voor de islamitische rustplaats. Tot op heden heeft de Raad nog niets gehoord. Orhan: "Ze hebben het natuurlijk ook druk bij de gemeente. Maar dit gaat wel om een grote groep burgers in Haarlem. Wij denken dan ook dat als ons plan past in de wet- en regelgeving, wij zeker met de gemeente tot een gepaste oplossing zullen komen."