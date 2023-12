Na sancties krijgt homoseksuele pastor Jan (90) nu steun: koninklijke onderscheiding

"Ik was totaal verrast", vertelt pastor Jan Veldt die woensdagavond een lintje kreeg na zijn jarenlange inzet voor homorechten in de rooms-katholieke kerk. Het onverwachte eerbetoon doet hem goed: "Het is een enorme bevestiging van hoe ik in het leven sta."

"Het was voor mij een complete verrassing", deelt de 90-jarige Jan Veldt aan de telefoon. Gisterenavond werd hij koninklijk onderscheiden in de protestantse kerk van Limmen. Hij kreeg erkenning voor al het werk wat hij gedurende zijn leven gedaan heeft. Want ondanks zijn hoge leeftijd, heeft de strijdbare pastor zich de afgelopen jaren in het bijzonder ingezet voor de homoseksuelen in de rooms-katholieke kerk.

Zo onderscheidde hij zich eerder binnen de rooms-katholieke kerk door een homostel te zegenen. Eind 2022 liet het bisdom weten dat hij niet meer in publieke eucharistievieringen voor mocht gaan. Sinds kort zijn de sancties ingetrokken en mag hij gelukkig weer voorgaan in kerkvieringen. Daarnaast steunt hij via de stichting RK Homo-Emancipatie de strijd voor gelijke rechten in de RK kerk.

Onverwachts

In eerste instantie dacht Veldt dat het niet om hem ging. "Ik was wel voorbereid op de komst van de burgemeester, maar ik dacht: gelukkig komt Limmen een beetje in the picture." Pas toen ze haar jas uitdeed en hij haar ambtsketen zag, viel het kwartje dat er iets stond te gebeuren.

"Het allereerste wat ik dacht was: ja, maar ik kom helemaal niet in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding. Misschien krijg ik wel de erepenning van de gemeente Castricum, nou dat vind ik ook best", vertelt hij al lachend.

De bescheiden pastor stond helemaal perplex toen het toch om hem bleek te gaan. "Ik was me nauwelijks bewust van de betekenis van die onderscheiding", zegt Veldt. Maar na een goede nachtrust is hij er weer helemaal bij en heeft het inmiddels kunnen bezinken.

