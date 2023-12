Uitzonderlijke maatregelen in aanloop naar storm Pia

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zet zich schrap voor storm Pia. Zo wordt de coupure in Den Oever gesloten en gaat de Sassluis bij Enkhuizen dicht. Voor strandgangers geldt een waarschuwing; het zeewater komt mogelijk tot aan te duinen, waardoor het strand onbegaanbaar is.

Ook worden bijzonder hoge waterstanden op de Waddenzee verwacht. Door de harde wind wordt het water flink opgestuwd. In de nacht van donderdag op vrijdag mogelijk met uitschieters van drie meter. Dat is sinds 2002 niet voorgekomen, aldus het hoogheemraadschap.

De maatregel is uitzonderlijk, zegt een woordvoerder van het hoogheemraadschap. "Dit gebeurt zeker niet jaarlijks. Eerder een keer in de twee à drie jaar", aldus woordvoerder Jorrit Voet.

De coupure in Den Oever gaat morgen om 9.00 uur dicht. Het gat in de dijk wordt met balken gesloten om te voorkomen dat water het dorp binnenloopt. Het hoogheemraadschap verwacht dat het water tot aan de onderkant van de balken komt. Hoe lang de doorgang dicht blijft, is nog niet duidelijk.

"Het is daarom raadzaam om voorzichtig te zijn. Gemeenten gaan uiteindelijk over de openbare veiligheid, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee", aldus Voet.

De dijken worden tijdens de storm extra geïnspecteerd door het hoogheemraadschap.

Losgekoppeld

Door smeltwater uit Duitsland en Zwitserland is de waterstand in veel rivieren ook hoog. Het hoogwater is maandag Nederland binnengekomen bij Lobith en heeft een aantal dagen nodig om de Noordzee te bereiken.

Daar hoeven we ons in Noord-Holland in ieder geval geen zorgen over te maken: "Alle kanalen hier zijn losgekoppeld van de rivieren".

Luchthaven Schiphol liet weten morgen zeker 200 vluchten te schrappen door de harde wind.