Schiphol schrapt donderdag ruim 200 vluchten om voorspelde harde wind

"We blijven in nauw contact met de weerdiensten voor het meest actuele weerbeeld en de impact hiervan op het vliegverkeer", zegt een woordvoerder van de luchthaven.

Morgen raast storm Pia met windstoten tot 90 kilometer per uur over het land. Vanwege de richting van de wind kunnen vliegtuigen alleen opstijgen en landen vanaf de Buitenveldertbaan.

