Storm Pia komt eraan: morgen zware windstoten verwacht

Er staat ons een flinke storm te wachten morgen: storm Pia zorgt in de loop van de ochtend en de middag voor zware windstoten. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd voor het hele land en vooral aan de kust kan het tekeer gaan.

Code geel in Egmond aan Zee - Foto: Sjef Kenniphaas

In het hele land kunnen in de middag en avond boven land zware windstoten tussen 75 en 80 kilometer per uur voorkomen", meldt NH-weerman Jan Visser. Aan de kust lopen die op tot 100-110 kilometer per uur. De wind komt uit het westen tot noordwesten. In de nacht naar vrijdag beperken de zware windstoten zich steeds meer tot de kustgebieden, meldt het KNMI. Het Waddengebied houdt tot vrijdagmiddag kans op dit zware weer.

Visser houdt wel pas op de plaats. "Code geel is een waarschuwing, goed opletten dus", vertelt hij. "Er is geen sprake van 'zwaar weer'." Door deze zware windstoten is er volgens het KNMI kans op schade door afbrekende boomtakken en rondvliegende voorwerpen, zoals dakpannen of tuinmeubels. Ook is er kans op hinder en vertraging in het weg- en vliegverkeer.