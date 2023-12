Harde wind en veel regen, warme kerst in het verschiet

De regen viel gisteren met bakken uit de lucht: plaatselijk viel er - vooral in de regio Alkmaar - volgens NH-weerman wel zo'n 30 millimeter. Zo nat wordt het vandaag niet meer, laat hij weten.

"Vanmorgen was het droog en er waren ook wat opklaringen in de provincie. En het beeld voor deze ochtend is: er kunnen wat buien vallen, maar de zon laat zich ook af en toe zien", aldus Visser.

Van de regen in de drup

Vanmiddag neemt de buienkans iets toe, hoewel de zon hier en daar schijnt. Aan het einde van de middag en vanavond in er regen te verwachten. Koud wordt het zeker niet, de temperatuur kan oplopen tot 9 tot plaatselijk 10 graden.

De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de kust is dat harder, het werd vanmorgen zelfs stormachtig bij Texel. De wind neemt vanmiddag in kracht af.

Dat geldt niet voor de regen: die houdt vannacht en morgenochtend aan. Visser: "In de loop van de ochtend wordt het droger, maar morgenmiddag een beetje weer hetzelfde verhaal: van de regen in de drup. Dan vallen er buien en is er kans op hagel en onweer."

Fikse wind

Helemáál nat en ellendig wordt het morgen niet, er is ook kans op zon. Het wordt met 11 graden nog een tikkie warmer dan vandaag. Het belangrijkste weerfeitje van morgen is volgens de weerman de wind.

"De westenwind neemt verder toe tot vrij krachtig. Windkracht vijf tot zes boven land. Aan de kust komt een harde tot stormachtige wind te staan, windkracht zeven tot acht met windstoten met aan de kust tussen de 100 en 110 kilometer per uur", aldus de weerman. "En dat gaat morgenavond nog wel even door."

Zachte kerst

Vrijdag neemt de wind pas een beetje af, maar het wordt volgens Visser 'nog wel een waaidag'. De temperaturen zijn met 9 graden iets lager. Het kerstweekend wordt opnieuw zachte lucht aangevoerd, met name richting 24 en 25 december.

"Dan krijgen we temperaturen rond de 11, 12 graden", vertelt de weerman. Het blijft wisselvallig, alleen tweede kerstdag lijkt droger te worden met iets meer zon en iets lagere temperaturen.