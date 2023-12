Frauderende Huizer bewindvoerder moet slachtoffer schadevergoeding betalen

De Huizer bewindvoerder die eerder dit jaar in opspraak kwam nadat hij gesjoemeld zou hebben met geld van zijn cliënten, moet een schadevergoeding betalen aan één van hen. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die was aangespannen door de nieuwe bewindvoerder van één van de gedupeerde cliënten. Al met al zou de bewindvoerder zo'n driehonderd cliënten hebben gedupeerd.

Deze gedwongen overstap naar een andere bewindvoerder bracht voor alle cliënten kosten met zich mee. Gemiddeld kwam dit neer op zo'n duizend euro per persoon. Het is aan cliënten zelf om de schade te verhalen. Dat heeft zeker een van hen dus gedaan.

De Huizer bewindvoerder werd afgelopen voorjaar per direct ontslagen , nadat hij geld van zijn cliënten zou hebben verduisterd. Toen zijn handelen uitkwam, heeft de rechtbank alle mensen die gebruik maakten van de diensten van de bewindvoerder overgezet naar kantoren in de regio.

Het is nu in ieder geval duidelijk voor de rechtbank dat de schade die de cliënt én de bewindvoerder hebben geleden direct komt door het ontslag van de frauderende directeur.

Als deze niet had gerommeld met het geld wat aan hem was toevertrouwd, hadden zijn cliënten nooit noodgedwongen hoeven over te stappen. De rechter vond dus dat de overstapkosten van dik 1.200 euro nooit voor rekening van de cliënt hadden moeten komen. Deze zullen dan dus ook terugbetaald moeten worden door de voormalige bewindvoerder. En ook de euro's voor de uren die teveel in rekening waren gebracht, moeten allemaal terug naar de cliënt.

Terugbetalen

De nieuwe bewindvoerder kreeg de schadevergoeding die geëist was ook toegekend. Er waren namelijk heel wat uren gaan zitten in het onderzoek wat verricht moest worden maar ook de voorbereiding van de aangifte en aansprakelijkheid hadden de nodige tijd gekost. Dit was logischerwijs ook allemaal niet nodig geweest volgens de rechtbank als de vorige bewindvoerder netjes had gehandeld.

Al met al zal er binnenkort dik 4.500 euro afgetikt moeten worden door de oud-directeur. En dat is voor één cliënt en een nieuwe bewindvoerder. Meer dan driehonderd cliënten hebben destijds een nieuw kantoor moeten zoeken dus meerdere rechtszaken zouden kunnen volgen.