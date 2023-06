Huizer bewindvoeringskantoor verdacht van grootschalige fraude: zeker 300 cliënten gedupeerd

De directeur van het bedrijf zou geld van cliënten hebben doorgesluisd naar andere rekeningen met als enige doel daar zelf beter van te worden.

Alarmerend bericht

De fraude kwam afgelopen voorjaar voor het eerst aan het licht toen Horus, de branchevereniging voor bewindvoerders en inkomensbeheerders, een alarmerend bericht van de rechtbank kreeg. Er bleken toen driehonderd beschikkingen afgegeven door de rechtbank om de cliënten van het Huizer bewindvoeringskantoor over te hevelen naar andere kantoren.

Horus zegt daarover op de eigen website dat zij hebben vernomen dat 'een bewindvoerder en inkomensbeheerder uit 't Gooi' is ontslagen als bewindvoerder, vanwege frauduleus handelen. De rechtbank heeft met Horus contact opgenomen, omdat het gaat om een van de leden van de vereniging en omdat de signalen over fraude definitief bevestigd werden.

Geld van cliënten verdwenen

De handelen van de directeur werd uiteindelijk ontdekt, toen bleek dat het accountantsrapport voor Bewindvoering 't Gooi nog niet was ingediend. Nader onderzoek wees toen uit dat er geld van de rekeningen van cliënten was verdwenen en dat dit door de directeur voor eigen gewin was overgemaakt naar andere rekeningen.

Branchevereniging Horus heeft de directeur en Bewindvoering 't Gooi vervolgens geroyeerd. "Een ongelukkige kwestie, waarbij één persoon het vertrouwen weet te beschamen van een kwetsbare doelgroep en het imago van onze branche", zegt de vereniging op haar site.

Beter toezicht

Er moet volgens Horus beter toezicht gehouden worden op bewindvoering en inkomensbeheer, waarbij andere kwaliteitsmechanismen nodig zijn. De NBBI - de andere branchevereniging voor bewindvoerders en inkomensbeheerders - en Horus willen gezamenlijk met een voorstel hiervoor komen.

Arie Verkerk, adviseur bij Horus, geeft aan dat het toezicht op bewindvoerders sinds 2013 weg is bij de branchevereniging. Sindsdien is het bij een landelijk kwaliteitsbureau ondergebracht. Daardoor kan de branchevereniging niet meer dan het kantoor en de directeur royeren. Dat is dan ook gebeurd.