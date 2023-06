Politie houdt twee verdachten aan vanwege grootschalige bankpasfraude

De politie heeft vandaag twee mannen uit Haarlem aangehouden, die mogelijk betrokken zijn bij een groot aantal bankpasfraudes. Een van de zaken die door de politie genoemd wordt is in Wijdenes. Hier werd een 84-jarige man op slinkse wijze van bijna 80.000 euro beroofd.

Twee verdachten van 21 en 24 jaar zijn aangehouden in Haarlem en Zandvoort. Op dit moment zitten ze vast voor verhoor. Aankomende vrijdag wordt bekend of zij langer vast blijven zitten.

"Uit onderzoek is gebleken dat de mannen vermoedelijk betrokken zijn bij 22 oplichtingszaken in de periode van augustus 2022 tot en met februari 2023", meldt de politie. Een van de veertien plaatsen die zij noemen is Wijdenes, waar een man in december een flink bedrag was kwijtgeraakt.