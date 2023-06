Aangifte tegen bewindvoerder uit Huizen die verdacht wordt van fraude

De rechtbank heeft aangifte gedaan tegen een bewindvoerder uit Huizen die verdacht wordt van fraude. Het gaat om de directeur van Bewindvoering 't Gooi, hij zou op grote schaal fraude hebben gepleegd met geld van mensen die bewindvoering of inkomensbeheer nodig hebben. Zeker 300 klanten zijn hierdoor gedupeerd.

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 21 maart van dit jaar aangifte gedaan tegen de oud-directeur van Bewindvoering 't Gooi, nadat "ernstige onregelmatigheden" waren ontdekt. De rechtbank houdt toezicht wanneer een bewindvoerder in opdracht van de rechtbank geldzaken van cliënten beheert. Of er ook nog aangifte gedaan gaat worden door bewindvoerders is niet duidelijk, een particuliere betrokkene doet dat wel.

De oud-bewindvoerder was ook werkzaam als budgetbeheerder, cliënten laten dan op vrijwillige basis hun geldzaken beheren, maar hierop wordt door de rechtbank geen toezicht gehouden. Het is op dit moment niet duidelijk of ook die cliënten benadeeld zijn.

Grove tekortkomingen

De rechtbank constateerde grove tekortkomingen in het financiële beheer door de betreffende Huizer bewindvoerder. Na de ontdekking van de onregelmatigheden heeft de rechtbank de bewindvoerder met onmiddellijke ingang verboden om financiële handelingen te doen namens zijn cliënten. Binnen twee weken zijn vervolgens alle ongeveer 300 cliënten van het bewindvoeringskantoor toegewezen aan andere bewindvoerders.

De Huizer bewindvoerder behandelde van de 300 dossiers er zo'n 90 zelf. De andere medewerkers van het kantoor waren verantwoordelijk voor de overige ruim 200 dossiers. De rechtbank benadrukt dat er tegen deze medewerkers geen verdenkingen zijn ontstaan.

Omdat het kantoor in Huizen onder de vennootschap viel van de sjoemelende bewindvoerder moesten wel alle zaken daar weggehaald worden. In vier dossiers van de bewindvoerder zijn onregelmatigheden ontdekt. Het gaat in die vier dossiers om ongeveer 13.000 euro aan verduisterd geld.

Geld terugbetaald

In drie van de vier dossiers is ruim 11.000 euro terugbetaald door de oud-bewindvoerder. Aan de nieuwe bewindvoerders is door de rechtbank gevraagd om te checken of hun dossiers kloppen en om eventuele onregelmatigheden aan de rechtbank door te geven.