OM vraagt vrijspraak voor opa en oma van doodgebeten baby Robin

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag vrijspraak gevraagd voor de grootouders die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van hun acht maanden oude kleinzoon. Terwijl het paar op het jongetje paste, beet hun hond, een Duitse herder, hem op een onbewaakt moment in het hoofd. De baby overleed twee dagen later aan de gevolgen van de beet.

Het drama deed zich voor in de woning van de opa en oma van baby Robin in Diemen, op 22 oktober 2019. Het acht maanden oude jongetje verbleef toen in de woning van zijn grootouders in Diemen en werd in het hoofd gebeten door de herdershond van het paar. De baby overleed twee dagen later in het ziekenhuis. De hond is na het dodelijke incident afgemaakt.

Geen strafrechtelijk verwijt

Het grootouderpaar wordt beschuldigd van dood door schuld. Volgens het OM hebben zij risico's genomen door hond en kind in één ruimte te laten, zonder de hond in het oog te houden en zonder extra veiligheidsmaatregelen. Maar die risico's betekenen niet dat het voorspelbaar is geweest dat de hond het kind zou aanvallen, redeneert justitie. Het paar heeft zich niet strafrechtelijk verwijtbaar gedragen, aldus het OM.

Artikel 12

Justitie vond destijds al, in 2019, dat de beide grootouders geen strafrechtelijk verwijt te maken viel en seponeerde de zaak. Hun (ex-)schoondochter, de moeder van het kind, nam daarmee geen genoegen, omdat zij vindt dat het paar wel degelijk blaam treft. De vrouw beklaagde zich in een speciale procedure bij het gerechtshof, om alsnog strafvervolging af te dwingen. Een zogenaamd artikel 12-procedure. Het hof droeg het OM op tot vervolging over te gaan. In september werd het proces nog uitgesteld. De grootouders van het kind verschenen toen niet in de rechtszaal. De rechtbank vond destijds dat zij wel bij het proces aanwezig moesten zijn.

Normaal gesproken doet de rechtbank na twee weken uitspraak, maar vanwege kerst en de jaarwisseling gebeurt dat al aanstaande vrijdag.