Rechtbank stelt proces over door hond doodgebeten baby in Diemen uit

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag het strafproces over een door een herdershond doodgebeten baby voor onbepaalde tijd uitgesteld. De reden hiervoor is dat de beide verdachten in de zaak, de grootouders van het kind, niet in de rechtszaal waren verschenen. De rechtbank vindt dat zij bij het proces moeten zijn.

Een herdershond ter illustratie - Pixabay.com

Het acht maanden oude jongetje verbleef op 22 oktober 2019 in de woning van zijn grootouders in Diemen en werd in het hoofd gebeten door de herdershond van het paar. De baby overleed een dag later. De hond is na het dramatische incident afgemaakt. Grootouders afwezig Het Openbaar Ministerie vond destijds dat de beide grootouders geen strafrechtelijk verwijt te maken viel en seponeerde de zaak. Hun (ex-)schoondochter, de moeder van het kind, nam daarmee geen genoegen, omdat zij vindt dat het grootouderpaar wel degelijk blaam treft. De vrouw beklaagde zich in een speciale procedure bij het gerechtshof, om alsnog strafvervolging bewerkstelligd te krijgen. Het hof droeg het OM op tot vervolging over te gaan. De rechtbank zei vrijdag het van groot belang te vinden dat de beide verdachten (68 en 65 jaar oud) aanwezig zijn tijdens hun berechting. Dat heeft zij in recente correspondentie met de advocaten van het tweetal ook aangegeven. Dat zij er uiteindelijk toch voor kozen niet in de rechtszaal te verschijnen "overvalt ons", aldus de voorzitter van de rechtbank. Niet nodig De advocaten van het tweetal vonden dat de rechtszaak door kon gaan, omdat de beide verdachten in de aanloop naar het proces al tal van verklaringen hebben afgelegd over de gebeurtenissen. "Als zij hier nu zouden zijn, zouden zij niets anders zeggen", aldus een van de advocaten. Ook de officier van justitie vond dat de zaak buiten aanwezigheid van de verdachten kon worden behandeld. De officier wees daarbij onder meer op het belang van de moeder van het overleden kind.