Door hond gebeten baby Diemen overleden

DIEMEN - De baby die dinsdag gebeten werd door een hond in Diemen, is vannacht overleden. Het kindje raakte zwaargewond en verkeerde sindsdien in kritieke toestand.

De hond was van de grootouders van de baby. Diezelfde dag nog is besloten het dier te laten inslapen bij de dierenarts.

Meerdere mensen, onder wie de ouders waren getuige van het bijtincident. De politie heeft de zaak in onderzoek.