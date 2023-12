West-Friesland stemt massaal op 'Bloemkôle', Oôs Joôs op nummer 805 in Top 2000

Er werd de afgelopen weken flink campagne gevoerd om 'Bloemkôle' - een bewerking van 'The Wanderer' van Status Quo - in de Top 2000 te krijgen. Want het werd wel eens tijd dat er een Noord-Hollands nummer, en dan het liefst uit West-Friesland, in de lijst kwam, zo was de gedachte. "We hebben erbij gezegd: doe maar zonder dakjes, anders snappen ze er in Hilversum helemaal niets meer van", zei zanger Edwin de Weerd eerder.

De oproep had succes, want West-Friesland stemde massaal op het nummer. Afgelopen maandag werd al bekend dat 'Bloemkôle' een notering in de Top 2000 had bemachtigd. Nu is ook bekend geworden op welke positie het liedje is geëindigd: nummer 805. Dat houdt in dat 'Bloemkôle' op 28 december tussen 23.00 en 00.00 uur wordt gedraaid, tussen liedjes van Lewis Capaldi (Before you go) en K's Choice (Not an Addict) in. Op nummer 1 staat Bohemian Rhapsody van Queen.