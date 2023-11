Moet Queen zich zorgen maken? Oôs Joôs doet gooi naar notering in de Top 2000

De West-Friese band Oôs Joôs op Oudjaarsdag tussen Queen, Danny Vera en de Eagles in? Als het aan de muzikanten uit Berkhout ligt wel. De band mikt op een notering in de Top 2000 van NPO Radio 2 en heeft de achterban opgeroepen massaal te stemmen op het nummer 'Bloemkôle'. Zanger Edwin de Weerd ziet het helemaal zitten. "Dat zou toch skoftig zijn?!"

Vrijdag gaan de digitale stembussen van de Top 2000 open en kan er een week lang worden gestemd. De lijst wordt van eerste kerstdag tot en met Oudjaarsdag uitgezonden. Hoeveel stemmen denkt De Weerd nodig te hebben om de lijst te halen? "Dat is moeilijk te zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat de nummer 2000 van de lijst echt 2000 stemmen krijgt. Dat zou toch genoeg moeten zijn. Als je ziet hoeveel mensen er naar onze optredens komen, dan zou dat moeten lukken."

Normaal en Rowwen Heze - die net als Oôs Joôs ook in dialect zingen - staan al jaren in de 'lijst der lijsten', die steevast wordt aangevoerd door Queen met Bohemian Rhapsody. Hoogste tijd dat ook West-Friesland vertegenwoordigd wordt, zo is de gedachte. Dus volgde er een oproep aan de fans: stem allemaal op het nummer 'Bloemkôle'. "We hebben erbij gezegd: doe maar zonder dakjes, anders snappen ze er in Hilversum helemaal niets meer van."

De band uit Berkhout heeft er sowieso een mooi jaar op zitten. Met veel uitverkochte zalen, een nummer 1 notering in de NH Top 100 en ook nog de Westfrieslandprijs. "Maar in de Top 2000 komen, dat zou echt de kers op de taart zijn", zegt De Weerd.

Bijkomend voordeel: vanwege de 25e Top 2000 wordt de lijst voor één keer uitgebreid met nog eens 500 liedjes. De band vraagt nadrukkelijk om op 'Bloemkôle' te stemmen. Een liedje gemaakt op de melodie van 'The Wanderer' van Status Quo. "Door te stemmen op één en hetzelfde nummer, maak je de meeste kans. Met 'Prut an me Leerze' wonnen we de NH Top 100, maar 'Bloemkôle' is een lekkere beuker en doet het altijd goed tijdens de optredens. Het nummer heeft de potentie om in de lijst te komen."

De oproep op sociale media heeft zijn uitwerking niet gemist en werd op Facebook binnen 24 uur zo'n 250 keer gedeeld. Het wakkert de verwachtingen alleen maar meer aan. En daarbij de gedachte om gedraaid te worden op de landelijke radio. "Mooi tijdens de oliebollen, op Oudjaarsdag", hoopt De Weerd. "Dat zou toch skoftig zijn?! Echt een grote stunt als het lukt."