Verrassing! Beiaardier Frits laat 'Bloemkôle' van Oôs Joôs door heel Enkhuizen schallen

Waarom ze naar de Drommedaris in Enkhuizen moesten komen, wisten Edwin de Weerd en Kees Klaver van Oôs Joôs ook niet precies. De zanger en bassist komen oren en ogen tekort als even later - op grote hoogte - hun nummer 'Bloemkôle' door heel Enkhuizen schalt. Niet geheel toevallig het lied waarmee ze in de Top 2000 proberen te komen.

Wereldberoemd in Noord-Holland gaat Oôs Joôs op zoek naar verovering van heel Nederland. De populaire band uit Berkhout doet er alles voor om een notering te scoren en riep daarom de achterban op om massaal op het nummer 'Bloemkôle' te stemmen. Het lied op de melodie van 'The Wanderer' van Status Quo doet het altijd goed tijdens optredens. "We hebben erbij gezegd: doe maar zonder dakjes, anders snappen ze er in Hilversum helemaal niets meer van", zei zanger Edwin de Weerd eerder al.

De herkenning zorgt voor een brede glimlach. "Geweldig dit. Een totale verrassing. Hopelijk heeft iedereen het gehoord en brengen de mensen gelijk nog even een stem op ons uit." Klaver geniet zichtbaar: "Dit is geniaal. Als die Top 2000 niet lukt, dan is dit al een onwoize prijs."

Klaver - beter bekend als Siemen Knoin: "Ik geef zelf les in Amsterdam. Ik zei: 'jongens, nu mag je even op je telefoon. Eerst allemaal even op Oôs Joôs stemmen'. En dat deden ze." Met een knipoog: "Half puntje erbij."

Sinds deze week kan er gestemd worden, nog tot en met vrijdagmiddag. En dat gebeurt volop, merken Edwin en bassist Kees Klaver. "Ik word steeds positiever. Volgens mij gaat het lukken. Er is veel aandacht op sociale media, we krijgen mooie reacties." Edwin (Kloine Gertje) vult aan: "Ik hoorde iemand die bij een bedrijf tijdens de lunch zei: 'Voordat we gaan eten, eerst allemaal even stemmen op Oôs joôs'. Prachtig dat het zo leeft."

NPO Radio 2: "Een leuke actie houdt de lijst juist levendig"

Oôs Joôs mobiliseert heel West-Friesland om in de Top 2000 te komen. Dat gebeurt vaker, denk aan YouTube-band De Bankzitters, die mede door een fanatieke aanhang vorig jaar met 3 nummers genoteerd stonden in de lijst.

Woordvoerder Marcel Frost van NPO 2 over het actievoeren voor een nummer: "Bij elk liedje dat in de Top 2000 komt, kijken we hoe de stemming is verlopen. Als naar ons idee een notering in de Top 2000 volledig het gevolg is van een commercieel gevoerde actie, dan kunnen we de resultaten corrigeren. Maar een leuke, niet-commerciële actie houdt de lijst juist levendig. Toch willen we van muziek geen wedstrijd maken: het gaat om de Top 2000 in z’n geheel."

Hij vervolgt: "Dat mensen moeite doen om hun helden in de lijst der lijsten te krijgen, is natuurlijk mooi om te zien. De NPO Radio 2 Top 2000 wordt elk jaar samengesteld door de luisteraars en weerspiegelt zo de smaken van het publiek. De lijst laat ook zien wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Na de aanslag in de Bataclan in Parijs stond Imagine van John Lennon op 1. En na films over Queen of Elton John of het overlijden van een artiest zie je dat dit ook effect heeft op de lijst."