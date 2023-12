Uitgeester buurmannen schoppen het tot roemrucht WK darts in Engeland

We kennen allemaal dartslegendes Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen, maar wie weet komt de nieuwe dartskampioen van dit jaar uit Uitgeest. Twee dorpsgenoten doen mee aan het aankomende WK Darts dat vandaag in Engeland begint. De dartshelden zijn zelfs buren van elkaar: Niels Zonneveld en Wessel Nijman.

In bovenstaande video zie je de buurmannen uit Uitgeest trainen én zien we wie op dit moment de beste darter is.

Speelschema

Het dartcircus vindt traditiegetrouw plaats in het Londense Alexandra Palace in Engeland. Niels Zonneveld speelt zondag zijn eerste partij tegen de altijd gevaarlijke Darren Webster. Wessel Nijman komt dinsdag op zijn debuut uit tegen dartslegende Steve Beaton.